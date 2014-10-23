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YAPISAN AHŞAP
İnşaat Şirketleri Bursa
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    • YAPISAN AHŞAP, YAPISAN AHŞAP YAPISAN AHŞAP Klasik Evler Ahşap Ahşap rengi
    YAPISAN AHŞAP, YAPISAN AHŞAP YAPISAN AHŞAP Klasik Evler Ahşap Ahşap rengi
    YAPISAN AHŞAP, YAPISAN AHŞAP YAPISAN AHŞAP Klasik Evler Ahşap Ahşap rengi
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    YAPISAN AHŞAP

    1968 Yılında RİZE’ nin Çamlıhemşin Kazasında babamız tarafından başlanan Ahşap Ev, Pergule, Veranda, Kamelya, Ahşap Merdiven ve tüm ahşap dekorasyon ve mobilya imalatını 1976 Yılında Bursa’ya taşıdık.

    1976-1982 Yıllarında Bursa ili ve ilçelerinde işimizi genişlettik 1985 itibari ile de yurtiçi ve yurt dışına açıldık Uzman ve Deneyimli Ekibimizle itinalı, titiz çalışarak yurt içi, yurt dışı birçok il ve ilçelerde ahşabı nakış nakış işledik. Aynı şevk ve heyacanla yurt içi ve yurt dışı hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

    Hizmet alanları
    BURSA
    Adres
    16300 Bursa
    Türkiye
    +90-2243690072 www.yapisanahsap.com
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