Ümit Okan Photography

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Mimari Fotoğrafçı İç/Dış Mekan Fotoğrafı
Bazı insanlar yaz mevsiminin tutkunudur; bazıları ise yazın kavurucu sıcak havasından pek hoşlanmaz ve kış aylarının bembeyaz karlı havasında kendini daha iyi hisseder.
Evlerimizde sürekli yenilik ve değişiklik görmek çoğumuzun hoşuna gider çünkü aynı mekanlarda hiçbir değişim olmadan uzun süre yaşadığınızda söz konusu yaşam alanları monotonluk hissi vermeye ve dekorasyon ne kadar mükemmel ve siz…
20. yüzyıla damgasını vuran ressamlardan biri olan Vasiliy Kandinskiy, “renk, ruhu doğrudan etkileyen bir güçtür” demişti. Sanatçı bunu yalnızca tuval üzerinde sanat eserine dönüşen renkler için söylemiyordu elbette.