Ferforje Atölyesi

​12 örnek fotoğrafla yatak odasında ferforje karyola kullanımı

Yaşam alanımızdaki en kişisel yer hiç şüphesiz yatak odasıdır. Sadece temel ihtiyacımız olan uyku dışında karakterimizden bir şeyler yansıyan ve dolayısıyla diğer oda dekorlarına göre özgür olduğumu bir alan.

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