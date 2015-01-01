PANDORA AYDINLATMA VE MİMARLIK

Pandora Aydınlatma 2015 yılının son çeyreğinde kurulmasına rağmen çalışanları ve yönetici kadrosu ile aydınlatma sektörünün ünlü isimlerinden ve genç, dinamik bir ekip tarafından oluşmaktadır. Dünyanın en iyi aydınlatma markalarına ait ürünler stoklarımızda bulunmaktadır. Artemide, Sylcom, Possoni, Disano, Neri, Platek, Axo Light, Italamp, Contardi, Slv, Leds4c, Philips ve daha birçoğu...

Aynı zamanda Türkiye ve Dünya'da aydınlatma projeleri için özel üretim aydınlatma ürünleri üretmekteyiz. Avize, Sarkıt, Aplik, Abajur, Armatür, Spot, Led Aydınlatma, Yol Direk Aydınlatma, Sokak Aydınlatma, Park Aydınlatma, Tavan Armatür, Sensörlü Aydınlatma, Masa Lamba, Projektör, Yer Lamba, Gece Lambası Modelleri, Lambader, Sarkıtlar, Ev Aydınlatması, Proje Aydınlatmaları, Konut Aydınlatması, Teknik Aydınlatma, Botanik Aydınlatma, Kristal Avizeli Aydınlatma, Ekonomik Aydınlatma, Vurgulayıcı Aydınlatma, Yol Aydınlatması, Steril Aydınlatma ve a dan z ye her türlü aydınlatmaları sizlere sunuyoruz. Firmamız ürün portfoyümüzde ve stoklarımızda diğer şirketlere oranla çok daha fazla model ürün bulunmaktadır. Pandora Aydınlatma geleceğin aydınlatmasına ayak uydurabilmek adına genç, dinamik ve en önemlisi işi bilen tecrübeli yönetici ve elemanları ile ARGE araştırmasına çok önem vermektedir. Pandora Aydınlatma, sadece Türkiye'de değil, Dünya'da bir marka olma yolunda hızla ilerliyor ve Türkiye de ve Dünya da aydınlatma sektörünün bütün inceliklerine ve detaylarına sahip olan tecrübeli ve bu sektördeki alt yapılarıyla kendini öne çıkarançalışanlardan oluşmaktadır. Pandora Aydınlatma, alışılmışın dışında doğru aydınlatma ürün seçimi, müşteri memnuniyeti ve ürünlerin doğru reklamlanması gibi müşteriyi ilk plana alan prensiplerden oluşmaktadır. Bu özelliklerimiz tamamiyle şirket prenslipleriyle birleştirmiştir.

Pandora Aydınlatma estetiğin toplumsal ilgi odağı oluşturmadaki rolünü iyi bilerek tasarımın önemini vurgulamaktadır, buna ek olarak mimarlara ve siz değerli müşterilerimize çok fonksiyonlu profesyonel proje hizmetleri sunarak sadece mevcut olan ürünlerin satımını değil size özel, sizler için özel üretim hizmeti de sunmaktayız