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PANDORA AYDINLATMA VE MİMARLIK
Aydınlatmalar İstanbul
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    • Pandora Aydınlatma 2015 yılının son çeyreğinde kurulmasına rağmen çalışanları ve yönetici kadrosu ile aydınlatma sektörünün ünlü isimlerinden ve genç, dinamik bir ekip tarafından oluşmaktadır. Dünyanın en iyi aydınlatma markalarına ait ürünler stoklarımızda bulunmaktadır. Artemide, Sylcom, Possoni, Disano, Neri, Platek, Axo Light, Italamp, Contardi, Slv, Leds4c, Philips ve daha birçoğu...

    Aynı zamanda Türkiye ve Dünya'da aydınlatma projeleri için özel üretim aydınlatma ürünleri üretmekteyiz. Avize, Sarkıt, Aplik, Abajur, Armatür, Spot, Led Aydınlatma, Yol Direk Aydınlatma, Sokak Aydınlatma, Park Aydınlatma, Tavan Armatür, Sensörlü Aydınlatma, Masa Lamba, Projektör, Yer Lamba, Gece Lambası Modelleri, Lambader, Sarkıtlar, Ev Aydınlatması, Proje Aydınlatmaları, Konut Aydınlatması, Teknik Aydınlatma, Botanik Aydınlatma, Kristal Avizeli Aydınlatma, Ekonomik Aydınlatma, Vurgulayıcı Aydınlatma, Yol Aydınlatması, Steril Aydınlatma  ve a dan z ye her türlü aydınlatmaları sizlere sunuyoruz. Firmamız ürün portfoyümüzde ve stoklarımızda diğer şirketlere oranla çok daha fazla model ürün bulunmaktadır. Pandora Aydınlatma geleceğin aydınlatmasına ayak uydurabilmek adına genç, dinamik ve en önemlisi işi bilen tecrübeli yönetici ve elemanları ile ARGE araştırmasına çok önem vermektedir. Pandora Aydınlatma, sadece Türkiye'de değil, Dünya'da bir marka olma yolunda hızla ilerliyor ve Türkiye de ve Dünya da aydınlatma sektörünün bütün inceliklerine ve detaylarına sahip olan tecrübeli ve bu sektördeki alt yapılarıyla kendini öne çıkarançalışanlardan oluşmaktadır. Pandora Aydınlatma, alışılmışın dışında doğru aydınlatma ürün seçimi, müşteri memnuniyeti ve ürünlerin doğru reklamlanması gibi müşteriyi ilk plana alan prensiplerden oluşmaktadır.  Bu özelliklerimiz tamamiyle şirket prenslipleriyle birleştirmiştir.

    Pandora Aydınlatma estetiğin toplumsal ilgi odağı oluşturmadaki rolünü iyi bilerek tasarımın önemini vurgulamaktadır, buna ek olarak mimarlara ve siz değerli müşterilerimize çok fonksiyonlu profesyonel proje hizmetleri sunarak sadece mevcut olan ürünlerin satımını değil size özel, sizler için özel üretim hizmeti de sunmaktayız

    Hizmet alanları
    İSTANBUL
    Adres
    EMEKYEMEZ MH. YOLCUZADE İSKENDER CD.NO:12/A BEYOĞLU
    34300 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122970298 www.pandoraaydinlatma.com/index.php

    Değerlendirmeler

    Elif Ateş Kaptan
    Şahane bir ekine sahip olan ve kendisine şahane olan işletme sahibi Tuğba hanıma teşekkür ederim. İstediğim ürünü sadece bir kaç kelime ile anlatmam yetti hemen anladılar ve ortaya şahane bir ürün çıktı. Herşey için tekrardan teşekkür ederim.
    2 yıldan fazla önce
    Oğuzhan YILMAZ
    Dogru ürün secimi konusunda yardimci olmalarinin yani sira cok samimi bir karsilamaydi. Bu kadar referansi oldugunu da bilmiyordum, Hamburg ' da karsilastigim bir gelinlik modaevinde bile Pandora'dan aldiklarini söylediler. Sasirdim dogrusu.
    2 yıldan fazla önce
    Engin Bey
    Aydınlatma ihtiyacımız için ; Pandora Aydinlatma firmasıyla tanışalı tamı tamına 4 yıl oldu .Projelerimiz için aydınlatma ihtiyaçlarımızı Pandorayla çalışıyoruz i çok memnunuz. Ürünler, tasarımlar , kaliteli hizmet alabildiğimiz nadir firmalardan biridir. Özel imalat ihtiyaçlarımızda resim göstermemiz yetiyor. İstediğimiz ölçüye göre istediğim kalitede ürün alıyoruz.Teşekkürler Pandora 👍❤
    2 yıldan fazla önce
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