Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.

Şirketimiz İzmir ve İlçelerinde Narlıdere, Urla, Güzelbahçe, Çeşme, Karaburun, Buca, Balçova, Göztepe, Şirinyer, Gaziemir, Hatay, Konak, Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Göztepe ve Menderes civarında İnşaat, tadilat işleri ve dekorasyon alanında uzun yıllara dayanan deneyimi ve uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimize Mimari Çözümler, Anahtar Teslim Komple Tadilat ve Dekorasyon işleri, Daire Tadilatı, Mağaza tadilatı, Ev tadilatı, Ofis tadilatı, Akıllı Ev Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. Profesyonel, kaliteli dekorasyon ve tadilat işleriniz için 0 232 239 55 77 ve 0 554 411 84 84 hemen bizimle irtibata geçebilirsiniz.
- Hizmetler
- Mimari Çözümler
- Anahtar Teslim Komple Tadilat ve Dekorasyon işleri
- Daire Tadilatı
- Mağaza tadilatı
- Ev tadilatı
- Ofis tadilatı
- Akıllı Ev Sistemleri
- Güvenlik Sistemleri
- Sıva ve boya işleri
- Mantolama
- Ses yalıtımı
- Mutfak tadilatı
- Mutfak tasarımı ve mutfak dolabı
- Banyo tasarımı ve banyo dolabı
- Kartonpiyer
- Asma tavan
- Bölme duvar
- Fayans seramik döşeme işleri
- Sıhhi tesisat
- Elektrik tesisatı
- Doğalgaz tesisatı
- Çatı tadilatı
- İç ve Dış Cephe mantolama
- Çelik Kapı
- PVC Sistemleri
- Cam Balkon Sistemleri ve Ferforje Uygulamaları hizmeti veren firmamız
- tecrübesi ve uzman personeli ile siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz. Referanslarımız ve yaptığımız projeler için www.tadilatisi.com web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
- Hepsini göster: 27 hizme
- Hizmet alanları
- Mimari Çözümler
- Anahtar Teslim Komple Tadilat ve Dekorasyon işleri
- Daire Tadilatı
- Mağaza tadilatı
- Ev tadilatı
- Ofis tadilatı
- Akıllı Ev Sistemleri
- Güvenlik Sistemleri
- Sıva ve boya işleri
- Mantolama
- Ses yalıtımı
- Mutfak tadilatı
- Mutfak tasarımı ve mutfak dolabı
- Banyo tasarımı ve banyo dolabı
- Kartonpiyer
- Asma tavan
- Bölme duvar
- Fayans seramik döşeme işleri
- Sıhhi tesisat
- Elektrik tesisatı
- Doğalgaz tesisatı
- Çatı tadilatı
- İç ve Dış Cephe mantolama
- Çelik Kapı
- PVC Sistemleri
- Cam Balkon Sistemleri ve Ferforje Uygulamaları
- izmir
- Hepsini göster: 27 hizmet alanı
- Adres
-
Ilıca mah.Nergiz sok.no:15/A Narlıdere/İZMİR
35190 Izmir
Türkiye
+90-5544118484 www.tadilatisi.com