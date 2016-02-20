Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.

Şirketimiz İzmir ve İlçelerinde Narlıdere, Urla, Güzelbahçe, Çeşme, Karaburun, Buca, Balçova, Göztepe, Şirinyer, Gaziemir, Hatay, Konak, Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Göztepe ve Menderes civarında İnşaat, tadilat işleri ve dekorasyon alanında uzun yıllara dayanan deneyimi ve uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimize Mimari Çözümler, Anahtar Teslim Komple Tadilat ve Dekorasyon işleri, Daire Tadilatı, Mağaza tadilatı, Ev tadilatı, Ofis tadilatı, Akıllı Ev Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. Profesyonel, kaliteli dekorasyon ve tadilat işleriniz için 0 232 239 55 77 ve 0 554 411 84 84 hemen bizimle irtibata geçebilirsiniz.