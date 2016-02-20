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Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
İç Mimarlar Izmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Göztepe-İzmir Komple Daire Tadilatı, Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Modern Yatak Odası Beton Bej
    Göztepe-İzmir Komple Daire Tadilatı, Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Modern Banyo Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    Göztepe-İzmir Komple Daire Tadilatı, Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Modern Banyo Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    +3
    Göztepe-İzmir Komple Daire Tadilatı
    Buca Komple Anahtar Teslim Tadilat, Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Modern Banyo Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Buca Komple Anahtar Teslim Tadilat, Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Modern Mutfak Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Buca Komple Anahtar Teslim Tadilat, Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Modern Oturma Odası Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    +2
    Buca Komple Anahtar Teslim Tadilat
    Narlıdere İzmir Komple Anahtar Teslim Daire Tadilatı , Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Çalışma OdasıDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    Narlıdere İzmir Komple Anahtar Teslim Daire Tadilatı , Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Modern Çalışma Odası Kumtaşı Gri
    Narlıdere İzmir Komple Anahtar Teslim Daire Tadilatı , Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. BanyoDekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    +4
    Narlıdere İzmir Komple Anahtar Teslim Daire Tadilatı
    İzmir Narlıdere Arıkent Sitesi E Blok Komple Daire Tadilatı, Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Modern Duvar & Zemin
    İzmir Narlıdere Arıkent Sitesi E Blok Komple Daire Tadilatı, Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti.
    İzmir Narlıdere Arıkent Sitesi E Blok Komple Daire Tadilatı, Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Lens İnşaat Elektrik Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Klasik Yemek Odası Cam Beyaz
    +5
    İzmir Narlıdere Arıkent Sitesi E Blok Komple Daire Tadilatı

    Şirketimiz İzmir ve İlçelerinde Narlıdere, Urla, Güzelbahçe, Çeşme, Karaburun, Buca, Balçova, Göztepe, Şirinyer, Gaziemir, Hatay, Konak, Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Göztepe ve Menderes civarında İnşaat, tadilat işleri ve dekorasyon alanında uzun yıllara dayanan deneyimi ve uzman kadrosu ile siz değerli müşterilerimize Mimari Çözümler, Anahtar Teslim Komple Tadilat ve Dekorasyon işleri, Daire Tadilatı, Mağaza tadilatı, Ev tadilatı, Ofis tadilatı, Akıllı Ev Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. Profesyonel, kaliteli dekorasyon ve tadilat işleriniz için 0 232 239 55 77 ve 0 554 411 84 84 hemen bizimle irtibata geçebilirsiniz.

    Hizmetler
    • Mimari Çözümler
    • Anahtar Teslim Komple Tadilat ve Dekorasyon işleri
    • Daire Tadilatı
    • Mağaza tadilatı
    • Ev tadilatı
    • Ofis tadilatı
    • Akıllı Ev Sistemleri
    • Güvenlik Sistemleri
    • Sıva ve boya işleri
    • Mantolama
    • Ses yalıtımı
    • Mutfak tadilatı
    • Mutfak tasarımı ve mutfak dolabı
    • Banyo tasarımı ve banyo dolabı
    • Kartonpiyer
    • Asma tavan
    • Bölme duvar
    • Fayans seramik döşeme işleri
    • Sıhhi tesisat
    • Elektrik tesisatı
    • Doğalgaz tesisatı
    • Çatı tadilatı
    • İç ve Dış Cephe mantolama
    • Çelik Kapı
    • PVC Sistemleri
    • Cam Balkon Sistemleri ve Ferforje Uygulamaları hizmeti veren firmamız
    • tecrübesi ve uzman personeli ile siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz. Referanslarımız ve yaptığımız projeler için www.tadilatisi.com web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
    • Hepsini göster: 27 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimari Çözümler
    • Anahtar Teslim Komple Tadilat ve Dekorasyon işleri
    • Daire Tadilatı
    • Mağaza tadilatı
    • Ev tadilatı
    • Ofis tadilatı
    • Akıllı Ev Sistemleri
    • Güvenlik Sistemleri
    • Sıva ve boya işleri
    • Mantolama
    • Ses yalıtımı
    • Mutfak tadilatı
    • Mutfak tasarımı ve mutfak dolabı
    • Banyo tasarımı ve banyo dolabı
    • Kartonpiyer
    • Asma tavan
    • Bölme duvar
    • Fayans seramik döşeme işleri
    • Sıhhi tesisat
    • Elektrik tesisatı
    • Doğalgaz tesisatı
    • Çatı tadilatı
    • İç ve Dış Cephe mantolama
    • Çelik Kapı
    • PVC Sistemleri
    • Cam Balkon Sistemleri ve Ferforje Uygulamaları
    • izmir
    • Hepsini göster: 27 hizmet alanı
    Adres
    Ilıca mah.Nergiz sok.no:15/A Narlıdere/İZMİR
    35190 Izmir
    Türkiye
    +90-5544118484 www.tadilatisi.com
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