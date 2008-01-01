2008 yılında promosyon sektörüne giriş yaparak 2010 yılında bünyesine kişiye özel hediyelik eşya imalatını da ekleyen ve 2015 yılında hayalhediye.com olarak online satışa başlayan firmamız da kişiye özel hediyeler, özel günleriniz için romantik ve ilginç ürünler bulunmaktadır. aynı gün hızlı kargo ve kapıda ödeme seçenekleri de mevcuttur.