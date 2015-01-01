ACIBADEM MİMARLIK

Acıbadem Mimarlık, Mimar Muhammet Acıbadem tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Mimari proje ve tasarım alanında hizmet vermekte olan ofisimiz, bugüne kadar birçok mimari projeyi hayata geçirmiştir.
Adres : Hopa İş Merkezi Kat:2 No:93 Hopa / Artvin
Tel: 0543 866 88 08
- Hizmetler
- Mimarlık
- Hizmet alanları
- Mimari Proje Tasarım – Uygulama
- Adres
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Turgay Ciner Caddesi, Hopa İş Merkezi Kat: 2 No: 93 Hopa /Artvin acibademarchitecture@gmail.com acibademmimarlik@gmail.com
08600 Hopa / Artvin
Türkiye
+90-5438668808 www.facebook.com/acibademmimarlik