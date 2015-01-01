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ACIBADEM MİMARLIK
Mimarlar Hopa / Artvin
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • NORTH LIFE, ACIBADEM MİMARLIK ACIBADEM MİMARLIK Apartman
    NORTH LIFE, ACIBADEM MİMARLIK ACIBADEM MİMARLIK Apartman
    NORTH LIFE
    Yenigüller Modern, ACIBADEM MİMARLIK ACIBADEM MİMARLIK
    Yenigüller Modern, ACIBADEM MİMARLIK ACIBADEM MİMARLIK Modern Evler
    Yenigüller Modern, ACIBADEM MİMARLIK ACIBADEM MİMARLIK Modern Evler
    +4
    Yenigüller Modern

    Acıbadem Mimarlık, Mimar Muhammet Acıbadem tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Mimari proje ve tasarım alanında hizmet vermekte olan ofisimiz, bugüne kadar birçok mimari projeyi hayata geçirmiştir.

    Adres : Hopa İş Merkezi Kat:2 No:93  Hopa / Artvin

    Tel: 0543 866 88 08

    Hizmetler
    Mimarlık
    Hizmet alanları
    Mimari Proje Tasarım – Uygulama
    Adres
    Turgay Ciner Caddesi, Hopa İş Merkezi Kat: 2 No: 93 Hopa /Artvin acibademarchitecture@gmail.com acibademmimarlik@gmail.com
    08600 Hopa / Artvin
    Türkiye
    +90-5438668808 www.facebook.com/acibademmimarlik
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