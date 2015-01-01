ACIBADEM MİMARLIK

Acıbadem Mimarlık, Mimar Muhammet Acıbadem tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Mimari proje ve tasarım alanında hizmet vermekte olan ofisimiz, bugüne kadar birçok mimari projeyi hayata geçirmiştir.

Adres : Hopa İş Merkezi Kat:2 No:93 Hopa / Artvin

Tel: 0543 866 88 08