Gebze Nakliyat, Taşımacılık sektörüne ilk merkez şubesi olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başlamıştır. Firma adını bölgeden alarak Gebze Nakliyat ismi ile sektöre girmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin her noktasına her gün araçlar göndererek Nakliyat hizmetleri sunmaktadır.
- Hizmetler
- Nakliyat
- Parça Yük Taşıma
- Parsiyel Yük Taşıma
- Komple Yük Taşıma
- Hizmet alanları
- Taşımacılık, Nakliyat, ve Gebze
- Şirket ödülleri
- K1 Belgesi, R1 Belgesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Belgeleri
- Adres
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Barış Mah, Koşuyolu Cad, 1805 Sok, Marmara Nakliyeciler Garajı
41400 Gebze
Türkiye
+90-5327409539 www.ogebzenakliyat.com
Yasal mülkiyet
Gebze Nakliyat, Marka patantli olup tüm hakları saklıdır.