Gebze Nakliyat, Taşımacılık sektörüne ilk merkez şubesi olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başlamıştır. Firma adını bölgeden alarak Gebze Nakliyat ismi ile sektöre girmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin her noktasına her gün araçlar göndererek Nakliyat hizmetleri sunmaktadır.