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Gebze Nakliyat
Nakliye şirketleri Gebze
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    Gebze Nakliyat, Taşımacılık sektörüne ilk merkez şubesi olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde başlamıştır. Firma adını bölgeden alarak Gebze Nakliyat ismi ile sektöre girmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin her noktasına her gün araçlar göndererek Nakliyat hizmetleri sunmaktadır.

    Hizmetler
    • Nakliyat
    • Parça Yük Taşıma
    • Parsiyel Yük Taşıma
    • Komple Yük Taşıma
    Hizmet alanları
    Taşımacılık, Nakliyat, ve Gebze
    Şirket ödülleri
    K1 Belgesi, R1 Belgesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Belgeleri
    Adres
    Barış Mah, Koşuyolu Cad, 1805 Sok, Marmara Nakliyeciler Garajı
    41400 Gebze
    Türkiye
    +90-5327409539 www.ogebzenakliyat.com
    Yasal mülkiyet

    Gebze Nakliyat, Marka patantli olup tüm hakları saklıdır.

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