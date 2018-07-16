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Mobiyadan aksesuara tek tek elde hazırlanan kişiye özel tasarımlarla birbirinden şık evlere ve ofislere imza atan bir tasarım atölyesi Öykü. Seçkin ve kendine özgü çizgileri olan ayna, tablo, koltuk, avize, perde, mutfak ve banyonuza kadar hizmetimiz evinizin her köşesinde...
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Öykü İç Mimarlık inşaat alanında çözüm ortağı olarak Lik Yapı İnşaat ile çalışmaktadır.
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Adres
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Şakayık Sokak Atıf Bey Apt. No:62/1 D:3 Nişantaşı
34365 İstanbul
Türkiye
+90-2122193029 www.oykuicmimarlik.com