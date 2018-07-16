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Öykü İç Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 14Projeler (14) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
Tarihi Cirav Konağı Projesi, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Müstakil ev
Tarihi Cirav Konağı Projesi, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Müstakil ev
Tarihi Cirav Konağı Projesi, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Ahşap pencereler
+16
Tarihi Cirav Konağı Projesi
Öykü Ic Mimarlik 3, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık İç Dekorasyon
Öykü Ic Mimarlik 3, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık İç Dekorasyon
Öykü Ic Mimarlik 3, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık İç Dekorasyon
+6
Öykü Ic Mimarlik 3
Öykü Ic Mimarlik 2, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık İç Dekorasyon
Öykü Ic Mimarlik 2, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık İç Dekorasyon
Öykü Ic Mimarlik 2, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık İç Dekorasyon
+6
Öykü Ic Mimarlik 2
Bahçeşehir Proje, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık İç Dekorasyon
Bahçeşehir Proje, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık İç Dekorasyon
Bahçeşehir Proje, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık İç Dekorasyon
+5
Bahçeşehir Proje
Özel projelendirme, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Modern Yemek Odası
Özel projelendirme, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Özel projelendirme, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Modern Oturma Odası
+9
Özel projelendirme
NN Evi, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Modern Oturma Odası
NN Evi, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Modern Oturma Odası
NN Evi, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık Modern Oturma Odası
+2
NN Evi
Hepsini göster: 14 proje

Bize ulaşmak için: +90 212 219 30 29 


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Mobiyadan aksesuara tek tek elde hazırlanan kişiye özel tasarımlarla birbirinden şık evlere ve ofislere imza atan bir tasarım atölyesi Öykü. Seçkin ve kendine özgü çizgileri olan ayna, tablo, koltuk, avize, perde, mutfak ve banyonuza kadar hizmetimiz evinizin her köşesinde...

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Öykü İç Mimarlık inşaat alanında çözüm ortağı olarak Lik Yapı İnşaat ile çalışmaktadır. 

Hizmet alanları
İstanbul
Adres
Şakayık Sokak Atıf Bey Apt. No:62/1 D:3 Nişantaşı
34365 İstanbul
Türkiye
+90-2122193029 www.oykuicmimarlik.com
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