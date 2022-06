Anadolu Bahçe tüm dünyaya doğrudan ihracat yapan eski antika ve koleksiyon toptancısıdır. Tüm bu eski eşyalar TÜRKİYE’nin tamamından özellikle de Anadolu Köyleri ‘nden toplanmaktadır. Firmamız 1996 yılından bu yana Antik Bayilere, Dekoratörlere, Bireysel Müşterilere ve Müzayedecilere ürün temin etmekle beraber kaliteli envanterleri kullanmaları ve satmaları konusunda tedarikçi görevi üstlenmektedir. Antrepomuz TÜRKİYE Ege Bölgesi’nin batı kısmında bulunan küçük bir tatil beldesi olan AYVALIK da yer almaktadır. Bu küçük şehir AYVALIK’a en yakın olan İZMİR Şehrine ve Adnan Menderes Havaalanı'na ( ADB: Havalimanı Kodu) yaklaşık 2 saat uzaklıktadır. Ayrıca eski meşe ahşap, eski kestane ahşap, gül ahşap, vb. kullanılarak mobilya üretimi yapan bir marangoz dükkanımız vardır. Bu bilgilere ek olarak antika mobilya yapımında kullanılan ahşaplar en az 150-200 yıllıktır.

Anatolian Garden is a direct exporter and wholesaler of old antiques and collectibles to all over the world. All these old goods are collected from all over TURKEY especially from Anatolian Villages. Our company has been supplying Antique Dealers, Decorators, Individual Customers and Auctioneers with quality inventory in ready to use and sell condition since 1996. Our warehouse is situated in AYVALIK, which is a small holiday resort located at the western part of Aegean Coast of TURKEY. This small city is approximately 2 hours away from IZMIR City and Adnan Menderes Airport (Airport Code: ADB) which is the closest one to AYVALIK. We also have a carpenter shop, in which we produce furnitures using old oak wood, old chestnut wood, rose wood, etc. In addition to these information, the woods used in antique furniture making are at least 150-200 years old.