Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic.Ltd Şti. İstanbul da kurulu olup Duvar, Zemin ve Ray Sistemleri üzerine imalat, ihracat ve distribütörlük yapmaktadır. Ürünlerimiz 30 u aşkın ülkeye ihraç edilmektedir.Duvar dekorasyon ürün grubunda Firmamız 3D Bambu Duvar panellerini zengin model ve seçenekte Türkiye deki seçkin müşterilerine sunmaktadır .Farklı ve Kaliteli ürün gamını en ekonomik ve hızlı bir şekilde müşterilerine ulaştırmayı hedef edinen firmamız ISO9001 ve ISO14001 Kalite Güvence Belgelidir.