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Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic Ltd. Şti.
İnşaat Malzemeleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • Eldeco, Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic Ltd. Şti. Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic Ltd. Şti. Modern Duvar & Zemin
    Eldeco, Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic Ltd. Şti. Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic Ltd. Şti.
    Eldeco, Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic Ltd. Şti. Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic Ltd. Şti.
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    Eldeco

    Eldeco Yapı Dekorasyon ve Kimya Sanayi Dış Tic.Ltd Şti. İstanbul da kurulu olup Duvar, Zemin ve Ray Sistemleri üzerine imalat, ihracat ve distribütörlük yapmaktadır. Ürünlerimiz 30 u aşkın ülkeye ihraç edilmektedir.Duvar dekorasyon ürün grubunda Firmamız 3D Bambu Duvar panellerini zengin model ve seçenekte Türkiye deki seçkin müşterilerine sunmaktadır .Farklı ve Kaliteli ürün gamını en ekonomik ve hızlı bir şekilde müşterilerine ulaştırmayı hedef edinen firmamız ISO9001 ve ISO14001 Kalite Güvence Belgelidir.

    Hizmetler
    İç dekorasyon ürünleri üretim ithalat ihracat
    Hizmet alanları
    satış ve istanbul
    Adres
    Esenşehir Mh. Kürkçüler Cd. No:35/A Dudullu 34776
    34776 İstanbul
    Türkiye
    +2166418096 eldeco.com.tr

    Değerlendirmeler

    ATANAZAR JUMANOV
    Çok güzel
    9 ay önce
    Ali Bora Bursalı
    2 yıldan fazla önce
    Musa sönmezoğlu
    yaklaşık 5 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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