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editds İç Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu
İç Mimarlar İstanbul
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    editds İç Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu iç mimarlığın yanı sıra; aydınlatma tasarımı ve sanat danışmanlığı alanlarındaki tecrübelerini bir araya getirerek projelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen bir tasarım ofisidir. Projelerde farklı tasarım disiplinlerinin bakış açılarını harmanlayarak projeye özel çözümler yaratmayı amaçlayarak; her türlü kurumsal ya da kişisel, bütçesel ya da tasarımsal kaygılara bütünsel yaklaşarak kullanıcı odaklı yaratıcı çözümler getirir.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık ve Uygulama
    • Aydınlatma Tasarımı
    • Sanat Danışmanlığı
    • Ürün ve Mobilya Tasarımı
    Hizmet alanları
    İstanbul/Ankara
    Adres
    Çağlayan Mahallesi, Temizel Sok. Nef Flats 08 Kağıthane No:14 B Blok D:26
    34403 İstanbul
    Türkiye
    +90-5323134453 www.editds.com
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