editds İç Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu iç mimarlığın yanı sıra; aydınlatma tasarımı ve sanat danışmanlığı alanlarındaki tecrübelerini bir araya getirerek projelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen bir tasarım ofisidir. Projelerde farklı tasarım disiplinlerinin bakış açılarını harmanlayarak projeye özel çözümler yaratmayı amaçlayarak; her türlü kurumsal ya da kişisel, bütçesel ya da tasarımsal kaygılara bütünsel yaklaşarak kullanıcı odaklı yaratıcı çözümler getirir.
- Hizmetler
- İç Mimarlık ve Uygulama
- Aydınlatma Tasarımı
- Sanat Danışmanlığı
- Ürün ve Mobilya Tasarımı
- Hizmet alanları
- İstanbul/Ankara
- Adres
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Çağlayan Mahallesi, Temizel Sok. Nef Flats 08 Kağıthane No:14 B Blok D:26
34403 İstanbul
Türkiye
+90-5323134453 www.editds.com