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Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
İç Mimarlar Pamukkale, Denizli, Türkiye
Genel Bakış 12Projeler (12) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • E. CEYLAN - VİLLA PROJESİ, Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    E. CEYLAN - VİLLA PROJESİ
    YENİ FİKİR İNŞAAT - ÖRNEK DAİRE PROJESİ, Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
    YENİ FİKİR İNŞAAT - ÖRNEK DAİRE PROJESİ
    M. ÇELİK - OFİS PROJESİ, Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
    M. ÇELİK - OFİS PROJESİ
    M.ÇALIŞKAN DAİRE PROJESİ, Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    M.ÇALIŞKAN DAİRE PROJESİ
    ERSANCAK KURUYEMİŞ - MAĞAZA TASARIMI, Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
    ERSANCAK KURUYEMİŞ - MAĞAZA TASARIMI
    A. ALKHANDARİ DAİRE PROJESİ, Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    A. ALKHANDARİ DAİRE PROJESİ
    Hepsini göster: 12 proje

    Kişilerin mekansal ihtiyaçlarına ve zevklerine yönelik, fonksiyonel ve dönüşebilen çözümler sunan, tasarım ve uygulama alanlarında beklentilere cevap veren, müşteri memnuniyetini ön planda tutup sektördeki yenilikleri herkesten önce beğenilerinize sunan bir firma olmayı amaçlıyoruz.

    Hizmetler
    • İÇ MİMARLIK
    • DEKORASYON
    • RESTORASYON
    • 3D ÇİZİM VE TASARIM
    • PROJE VE UYGULAMA
    • DANIŞMANLIK
    • ANAHTAR TESLİM DAİRE
    • PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • DENİZLİ İLİ VE İLÇELERİ
    • Denizli
    • Kumkısık
    • Türkiye
    • Pamukkale
    Adres
    ADALET MAH. 10142 SOK. NO:5/A MERKEZEFENDİ
    www.archimedmimarlik.com Pamukkale, Denizli, Türkiye
    Türkiye
    +90-2583779242 www.achimedmimarlik.com
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