Archimed İç Mimarlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Kişilerin mekansal ihtiyaçlarına ve zevklerine yönelik, fonksiyonel ve dönüşebilen çözümler sunan, tasarım ve uygulama alanlarında beklentilere cevap veren, müşteri memnuniyetini ön planda tutup sektördeki yenilikleri herkesten önce beğenilerinize sunan bir firma olmayı amaçlıyoruz.
- Hizmetler
- İÇ MİMARLIK
- DEKORASYON
- RESTORASYON
- 3D ÇİZİM VE TASARIM
- PROJE VE UYGULAMA
- DANIŞMANLIK
- ANAHTAR TESLİM DAİRE
- PEYZAJ VE ÇEVRE TASARIMI
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- Hizmet alanları
- DENİZLİ İLİ VE İLÇELERİ
- Denizli
- Kumkısık
- Türkiye
- Pamukkale
- Adres
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ADALET MAH. 10142 SOK. NO:5/A MERKEZEFENDİ
www.archimedmimarlik.com Pamukkale, Denizli, Türkiye
Türkiye
+90-2583779242 www.achimedmimarlik.com