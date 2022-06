Özkan Hatip Mimarlık Bürosu

'Less is More' Mies van der Rohe mottosunu baz alan 'Az Çoktur' felsefesi üzerine BİM tabanlı mimari projeler üretip tasarımı tüm disiplinler bazında koordinasyon içinde ele alıp, yapı entegrasyonunu tasarım aşamasında eksiksiz oluşturan ve geleceğin tasarım standartları içinde yer alan LEED Sertifikası ve BIM tabanlı projeler konusunda mimari hizmet kalemlerinin tümü ile ilgili hizmet vermekteyiz.