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Özkan Hatip Mimarlık Bürosu
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Bağdat Cd.Mutlu Apt. Projesi, Özkan Hatip Mimarlık Bürosu Özkan Hatip Mimarlık Bürosu
    Bağdat Cd.Mutlu Apt. Projesi
    Bitlis Belediyesi Otel ve AVM Kompleksi, Özkan Hatip Mimarlık Bürosu Özkan Hatip Mimarlık Bürosu
    Bitlis Belediyesi Otel ve AVM Kompleksi, Özkan Hatip Mimarlık Bürosu Özkan Hatip Mimarlık Bürosu
    Bitlis Belediyesi Otel ve AVM Kompleksi, Özkan Hatip Mimarlık Bürosu Özkan Hatip Mimarlık Bürosu
    Bitlis Belediyesi Otel ve AVM Kompleksi

    'Less is More' Mies van der Rohe mottosunu baz alan 'Az Çoktur' felsefesi üzerine BİM tabanlı mimari projeler üretip tasarımı tüm disiplinler bazında koordinasyon içinde ele alıp, yapı entegrasyonunu tasarım aşamasında eksiksiz oluşturan ve geleceğin tasarım standartları içinde yer alan LEED Sertifikası ve BIM tabanlı projeler konusunda mimari hizmet kalemlerinin tümü ile ilgili hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • BIM tabanlı mimari proje hizmetleri
    • mimari danışmanlık hizmetleri
    Hizmet alanları
    • Mimari Proje Hizmetleri
    • istanbul
    Adres
    Yenibosna Merkez Mh. Kavak Sk. No:11 Kat:1 D.:11 Bahçelievler
    34197 İstanbul
    Türkiye
    +90-5333675521 ozkanhatipmimarlik.com.tr
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