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Prestij Bebek Genç Odası
Mobilya & Aksesuarlar İzmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
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    • ​Alin - Bebek Odası, Prestij Bebek Genç Odası Prestij Bebek Genç Odası Çocuk OdasıYatak & Beşikler
    ​Alin - Bebek Odası, Prestij Bebek Genç Odası Prestij Bebek Genç Odası Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    ​Alin - Bebek Odası, Prestij Bebek Genç Odası Prestij Bebek Genç Odası Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    ​Alin - Bebek Odası

    20 yıllık mobilya deneyimimizi sizlerle paylaşmak istedik…

    Tamamı 18mm MDF ve el yapımı olan bebek odası ve genç odası ürünlerimiz insan sağlığına zararlı ağır metaller içermeyen Formaldehitmiktarı E0 seviyesinde olan boyalar ile boyanmakta olup siz müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklar sizin için olduğu kadar bizim içinde önemli. Bu sebeple sizlerin beğenisi ve mutluluğu bizlerin çalışma azmini en üst seviyeye ulaştırmaktadır.

    Firmamız güler yüzü, saygıyı ve satış sonrası hizmeti ilke edinmiştir. Firmamız her türlü özel ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla kişiye ve alana özel değişik renk ve modelde ergonomik mobilyalar üretmektedir. 

    Bizim için önemlisiniz, mutlu günlerde buluşmak dileğiyle…

    Hizmetler
    • Bebek Odası
    • Genç Odası
    • Çocuk Odası
    • Ranza
    • Mobilya Tasarım
    • Karyola
    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Fatih Mah 1143 / 3 Sok. No: 7 Sarnıç – Gaziemir
    35414 İzmir
    Türkiye
    +90-2322575152 www.prestijbebekgencodasi.com

    Değerlendirmeler

    Yağız Türkmen
    3 ay önce
    Celal TEKER
    3 ay önce
    Mustafa Korkmaz
    Beğenme garantisi verdiler fakat tam istediğim gibi olmadı
    3 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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