Prestij Bebek Genç Odası

20 yıllık mobilya deneyimimizi sizlerle paylaşmak istedik…

Tamamı 18mm MDF ve el yapımı olan bebek odası ve genç odası ürünlerimiz insan sağlığına zararlı ağır metaller içermeyen Formaldehitmiktarı E0 seviyesinde olan boyalar ile boyanmakta olup siz müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklar sizin için olduğu kadar bizim içinde önemli. Bu sebeple sizlerin beğenisi ve mutluluğu bizlerin çalışma azmini en üst seviyeye ulaştırmaktadır.

Firmamız güler yüzü, saygıyı ve satış sonrası hizmeti ilke edinmiştir. Firmamız her türlü özel ihtiyaca çözüm üretmek amacıyla kişiye ve alana özel değişik renk ve modelde ergonomik mobilyalar üretmektedir.

Bizim için önemlisiniz, mutlu günlerde buluşmak dileğiyle…