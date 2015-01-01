liva decor

2015 yılında kurulan Livadecor, '' Bireysel Planlama ve
Tasarım '' tekniği ile müşterilerine konsept çözümler sunan, kaliteli malzeme ve hassas işçilikten ödün vermeyen, tasarımda zamansız bir şıklık ilkesi benimseyen ve en önemlisi sizlerle aynı düşüncede olan bir tasarım merkezidir.
- Hizmetler
- Mutfak
- banyo
- tv ünitesi
- ray dolap
- portmanto
- dekorasyon
- 3D görselleştirme
- proje tasarım
- Hepsini göster: 8 hizme
- Hizmet alanları
- BURSA
- Adres
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konak mahallesi.yıldırım caddesi.no:128/F
16110 Bursa
Türkiye
+90-5318385422 www.livadecor.com