liva decor

2015 yılında kurulan Livadecor, '' Bireysel Planlama ve

Tasarım '' tekniği ile müşterilerine konsept çözümler sunan, kaliteli malzeme ve hassas işçilikten ödün vermeyen, tasarımda zamansız bir şıklık ilkesi benimseyen ve en önemlisi sizlerle aynı düşüncede olan bir tasarım merkezidir.