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Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri.
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Fransa Yurtdışı Projesi, Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap rengi
    Fransa Yurtdışı Projesi, Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Modern Kış Bahçesi Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Fransa Yurtdışı Projesi, Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap Ahşap rengi
    Fransa Yurtdışı Projesi
    ​Maslak 1453 Shisha Cafe , Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
    ​Maslak 1453 Shisha Cafe
    Bijon Cafe Projesi Sanayi Mahallesi, Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. İç Dekorasyon
    Bijon Cafe Projesi Sanayi Mahallesi, Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. İç Dekorasyon
    Bijon Cafe Projesi Sanayi Mahallesi, Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. İç Dekorasyon
    +3
    Bijon Cafe Projesi Sanayi Mahallesi
    Bar Dekoasyonu , Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. İç Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Kırmızı
    Bar Dekoasyonu
    Beykoz Konakları Sosyal Tesis Projesi , Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. İç Dekorasyon
    Beykoz Konakları Sosyal Tesis Projesi , Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. İç Dekorasyon
    Beykoz Konakları Sosyal Tesis Projesi , Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri. İç Dekorasyon
    +1
    Beykoz Konakları Sosyal Tesis Projesi

    Masa Sandalye ve Metal Masa Ayakları İmalatı
    Masa, sandalye, mobilya, metal masa ayakları, bistro masa, bar bankosu, cafe masa ayakları gibi mobilya ve metal malzemeli ürünlerin üretimini yapmakta , toptan ve perakende olarak İstanbul'daki imalathane ve mağazasında satışa sunmaktadır.Kaliteli, dayanıklı ve tüm cafe restaurant bar otel gibi  mekanlara uyumlu ürünleri kalitesine göre fiyatlandırmakta , cafe projelerinizdeki cafe masası , cafe sandalyeleri ve cafe masa ayaklarını toptan olarak satışa sunmaktayız.Ürünlerin çokluğu seçeneklerin fazla olması sizi yanıltmasın bu sitede gördüğünüz tüm ürünler aslında piyasada gördüğünüz satılan üretilen ürünlerin tümüdür.İç ve dış mekan cafe ürünleri için , projeleriniz için satın almasanız bile detaylı bilgi, ürün bilgisi, piyasadaki durumu, kaliteli ürünlerin tedariği, ithal ürünlerin tedariği konusunda bize güvenebilir destek alabilirsiniz.Sitemiz proje bazlı mimar, tekel müşteri ve kurumsal olarak bugüne kadar bir çok mekanı ve müşteriyi memnun etmenin yanı sıra Avrupa Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihracatı bulunmaktadır.

    Hizmetler
    • masa
    • sandalye
    • cafe masaları
    • döküm ayak
    • cafe proje dekorasyon
    • cafe bankoları
    • cafe sandalyeleri
    Hizmet alanları
    • Mobilya Dekorasyon ve Metal Ürünler
    • istanbul
    Adres
    Güzeltepe Mahallesi Mihriban Sokak No:7
    34060 Istanbul
    Türkiye
    +90-5334860069 imalatciyiz.com
    Yasal mülkiyet

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