Zaralı Dekorasyon Mobilya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şri.

Masa Sandalye ve Metal Masa Ayakları İmalatı

Masa, sandalye, mobilya, metal masa ayakları, bistro masa, bar bankosu, cafe masa ayakları gibi mobilya ve metal malzemeli ürünlerin üretimini yapmakta , toptan ve perakende olarak İstanbul'daki imalathane ve mağazasında satışa sunmaktadır.Kaliteli, dayanıklı ve tüm cafe restaurant bar otel gibi mekanlara uyumlu ürünleri kalitesine göre fiyatlandırmakta , cafe projelerinizdeki cafe masası , cafe sandalyeleri ve cafe masa ayaklarını toptan olarak satışa sunmaktayız.Ürünlerin çokluğu seçeneklerin fazla olması sizi yanıltmasın bu sitede gördüğünüz tüm ürünler aslında piyasada gördüğünüz satılan üretilen ürünlerin tümüdür.İç ve dış mekan cafe ürünleri için , projeleriniz için satın almasanız bile detaylı bilgi, ürün bilgisi, piyasadaki durumu, kaliteli ürünlerin tedariği, ithal ürünlerin tedariği konusunda bize güvenebilir destek alabilirsiniz.Sitemiz proje bazlı mimar, tekel müşteri ve kurumsal olarak bugüne kadar bir çok mekanı ve müşteriyi memnun etmenin yanı sıra Avrupa Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihracatı bulunmaktadır.