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SKY İç Mimarlık &amp; Mimarlık Tasarım Stüdyosu
İç Mimarlar Muğla – Bodrum
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Taş Ev Projemiz ( Kazıklı - Muğla ), SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Kır evi
    Taş Ev Projemiz ( Kazıklı - Muğla ), SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Kır evi
    Taş Ev Projemiz ( Kazıklı - Muğla ), SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Kır evi
    +6
    Taş Ev Projemiz ( Kazıklı - Muğla )
    Dış Mekan Tasarımlarımız, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Villa
    Dış Mekan Tasarımlarımız, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Apartman
    Dış Mekan Tasarımlarımız, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Apartman
    +5
    Dış Mekan Tasarımlarımız
    İç Mekan Tasarımlarımlarımız, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    İç Mekan Tasarımlarımlarımız, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu MutfakMutfak Malzemeleri
    İç Mekan Tasarımlarımlarımız, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu BanyoAksesuarlar
    +8
    İç Mekan Tasarımlarımlarımız
    İstanbul Merter'de Tekstil Firmasının Showroom Tasarımı, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Modern Giyinme Odası
    İstanbul Merter'de Tekstil Firmasının Showroom Tasarımı, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Modern Giyinme Odası
    İstanbul Merter'de Tekstil Firmasının Showroom Tasarımı, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Modern Giyinme Odası
    +1
    İstanbul Merter'de Tekstil Firmasının Showroom Tasarımı
    Bodrum Villa Projesi, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Modern Mutfak
    Bodrum Villa Projesi, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Modern Banyo
    Bodrum Villa Projesi, SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu Modern Banyo
    +3
    Bodrum Villa Projesi
    YOSUN DUVAR & DİKEY BAHÇE , SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu İç Dekorasyon
    YOSUN DUVAR & DİKEY BAHÇE , SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu İç Dekorasyon
    YOSUN DUVAR & DİKEY BAHÇE , SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu SKY İç Mimarlık & Mimarlık Tasarım Stüdyosu İç Dekorasyon
    +17
    YOSUN DUVAR & DİKEY BAHÇE
    Hepsini göster: 8 proje

    SKY İÇ MİMARLIK olarak Muğla / Milas & Bodrum da bulunmakta olup tüm Türkiye' ye mimari proje ve tasarım hizmeti vermekteyiz.

    Konut, otel, cafe, restorant, hastaneler, yönetici ofisleri, kuaför salonları, villalar, yalılar ve lüks yatlar vb. mekanların tasarım hizmetlerini vermekteyiz.

    Ayrıca Yosun duvar ürününü kişiye özel, istenilen ölçülerde mekanlarına uygun bir şekilde tasarlayıp uygulama yapmaktayız.

    Hizmetler
    • İç Mimari Tasarım
    • Mimari Proje Uygulama
    • 3D Görselleştirme
    • Danışmanlık
    • Tadilat
    • Konsept Tasarım
    • Karavan & Yat Tasarımı
    Hizmet alanları
    • Muğla
    • Muğla / Milas – Bodrum
    Adres
    48200 Muğla – Bodrum
    Türkiye
    +90-5066010572
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