SKY İÇ MİMARLIK olarak Muğla / Milas & Bodrum da bulunmakta olup tüm Türkiye' ye mimari proje ve tasarım hizmeti vermekteyiz.
Konut, otel, cafe, restorant, hastaneler, yönetici ofisleri, kuaför salonları, villalar, yalılar ve lüks yatlar vb. mekanların tasarım hizmetlerini vermekteyiz.
Ayrıca Yosun duvar ürününü kişiye özel, istenilen ölçülerde mekanlarına uygun bir şekilde tasarlayıp uygulama yapmaktayız.
- Hizmetler
- İç Mimari Tasarım
- Mimari Proje Uygulama
- 3D Görselleştirme
- Danışmanlık
- Tadilat
- Konsept Tasarım
- Karavan & Yat Tasarımı
- Hizmet alanları
- Muğla
- Muğla / Milas – Bodrum
- Adres
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48200 Muğla – Bodrum
Türkiye
+90-5066010572