Şirketimiz; 1996 yılında Ofis Mimarlık ismiyle Kayseri'de kurulmuştur. Mimari proje hayatımızı, Türkiye- Rusya - Libya - Cezayir - Irakta yürütmekteyiz. Grup şirketlerimiz olan, Eymen İnşaat ve Ruhlukürkçü Yapı ile, uygulama ve taahüt işleri de yapmaktayız

Genel olarak konut - ticari - kültür - eğitim yapıları üzerine yoğun proje üretimi yapılmıştır. Rölöve - Restorasyon projeleri konusunda, yakın zamanda ülkemizin en değerli yapılarının proje üretim safhasında yer almış bulunmaktayız. Kent ölçeğinde günün şartarı ve yerel baskılar göz ardı edilerek, mimarlık bilimine ve medeniyet kültürümüze katkı sağlamak amacıyla tasarım gayreti içerisindeyiz. Bu bilinci, bütün şirket çalışanlarımızla beraber mimarlık felsefesi boyutunda, yürütmeye çalışmaktayız. Ürettiğimiz tasarımların insan merkezli oluşu, günlük hayata katkısı, kent estetiği kaygısı vizyonel yaklaşımımız olmuştur. Şirketimizin Kayseri merkezli oluşu, yüklendiğimiz misyonun farkındalığının ve çalışma azmimizin devamlılığını sağlamaktadır. 18 yıldır şirket çalışanlarımızla beraber ailesel bir firma olma gayretimiz, en büyük ve bize güç veren unsurdur.