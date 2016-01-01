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GYA Mimarlık | İç Mimarlık
Mimarlar Kayseri
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Denta Forum Diş Polikinliği, GYA Mimarlık | İç Mimarlık GYA Mimarlık | İç Mimarlık Ticari alanlar Granit Ahşap rengi
    Denta Forum Diş Polikinliği, GYA Mimarlık | İç Mimarlık GYA Mimarlık | İç Mimarlık Ticari alanlar Granit Beyaz
    Denta Forum Diş Polikinliği, GYA Mimarlık | İç Mimarlık GYA Mimarlık | İç Mimarlık Ticari alanlar Granit Beyaz
    +22
    Denta Forum Diş Polikinliği
    TERAS İSTANBUL, GYA Mimarlık | İç Mimarlık GYA Mimarlık | İç Mimarlık Ticari alanlar
    TERAS İSTANBUL
    Mia Select Apartment Alanya , GYA Mimarlık | İç Mimarlık GYA Mimarlık | İç Mimarlık Ticari alanlar
    Mia Select Apartment Alanya , GYA Mimarlık | İç Mimarlık GYA Mimarlık | İç Mimarlık Ticari alanlar
    Mia Select Apartment Alanya
    Loft Hatay, GYA Mimarlık | İç Mimarlık GYA Mimarlık | İç Mimarlık Ticari alanlar
    Loft Hatay, GYA Mimarlık | İç Mimarlık GYA Mimarlık | İç Mimarlık Ticari alanlar
    Loft Hatay

    GYA Mimarlık İçmimarlık Hizmetleri

    Tasarım, projelendirme ve uygulama alanlarında hizmet vermekteyiz. Sizlerin memnuniyeti bizim motivasyon kaynağımızdır. Sizlerden gelen istekler ve GYA mimarlık hizmet anlayışı çerçevesinde tasarım ve mimarlık ortak paydasıyla her geçen gün yeni hizmetlerle sizlere daha kaliteli hizmetler sunuyoruz.

    Konsept tasarımlardan başlayarak, bina teslim aşamasına kadar uzanan üretim sürecinde kendi mimari ve işlevsel doğrularımız ile kullanıcının ekonomi ve hız ihtiyacını dengeleyerek en uygun çözümü sunmaktayız. 

    Konsept aşamasında oluşturulan enerji modellemeleri ve analizler sonucu oluşabilecek en karmaşık kütleleri bile uygulama titizliği ve detayında ilerletmekteyiz. 

    Bu süreçte GYA Mimarlık | İç Mimarlık olarak benimsediğimiz anlayış ile verimli bir çalışma ortamı yaratırken tüm disiplinlerle en iyi koordinasyonu ve entegrasyonu sağlamaktayız. Bu sayede inşaat sürecini etkileyecek hataları azaltarak müteahhite ekonomik bir avantaj sunmaktayız.

    Hizmetler
    • mimari proje
    • dekorasyon
    • tadilat
    • proje yönetimi
    • mekan çözümleri
    Hizmet alanları
    Kayseri
    Adres
    Alparslan Mah. Emrah Cad. No:5
    38030 Kayseri
    Türkiye
    +90-5557070852 gokhanyaba.com
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