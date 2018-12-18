BZS | design factory, belirli ekollerle ilerleyen ve insan odaklı çalışan bir kuruluştur. Mekanların insan psikolojisine etkisini, mimari tasarımlarda kullanarak insanlara yaşadığını hissettiren yaşam alanları oluşturmayı hedefler. Bunların yanı sıra verdiği 3d modelleme ve tasarım danışmanlığı ile düşüncelerinize ortak olur.