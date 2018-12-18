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BZS | design factory
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 10Projeler (10) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • s u j e | s p o r t e k s p o r t s a r e n a c a f e , BZS | design factory BZS | design factory Endüstriyel Sergi Alanları
    s u j e | s p o r t e k s p o r t s a r e n a c a f e , BZS | design factory BZS | design factory Endüstriyel Sergi Alanları
    s u j e | s p o r t e k s p o r t s a r e n a c a f e , BZS | design factory BZS | design factory Endüstriyel Sergi Alanları
    +3
    s u j e | s p o r t e k s p o r t s a r e n a c a f e
    o y s t e r - l i g h t i n g , BZS | design factory BZS | design factory Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    o y s t e r - l i g h t i n g , BZS | design factory BZS | design factory Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    o y s t e r - l i g h t i n g
    b e t o n a r t , BZS | design factory BZS | design factory Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    b e t o n a r t , BZS | design factory BZS | design factory Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    b e t o n a r t , BZS | design factory BZS | design factory Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +5
    b e t o n a r t
    c a j u n * b o x , BZS | design factory BZS | design factory Endüstriyel Sergi Alanları
    c a j u n * b o x , BZS | design factory BZS | design factory Endüstriyel Sergi Alanları
    c a j u n * b o x , BZS | design factory BZS | design factory Endüstriyel Sergi Alanları
    +1
    c a j u n * b o x
    m a r k a y ö n e t i m i, BZS | design factory BZS | design factory
    m a r k a y ö n e t i m i, BZS | design factory BZS | design factory
    m a r k a y ö n e t i m i, BZS | design factory BZS | design factory
    m a r k a y ö n e t i m i
    v a d i * o f i s , BZS | design factory BZS | design factory Ofis Alanları & Mağazalar
    v a d i * o f i s , BZS | design factory BZS | design factory Ofis Alanları & Mağazalar
    v a d i * o f i s , BZS | design factory BZS | design factory Ofis Alanları & Mağazalar
    +4
    v a d i * o f i s
    Hepsini göster: 10 proje

    BZS | design factory, belirli ekollerle ilerleyen ve insan odaklı çalışan bir kuruluştur. Mekanların insan psikolojisine etkisini, mimari tasarımlarda kullanarak insanlara yaşadığını hissettiren yaşam alanları oluşturmayı hedefler. Bunların yanı sıra verdiği 3d modelleme ve tasarım danışmanlığı ile düşüncelerinize ortak olur. 

    Hizmetler
    • Konsept proje tasarımları
    • mobilya tasarımları
    • isteğe bağlı tablolar
    • bardak altlıkları
    • saksılar
    • aydınlatma ürünleri
    • 3d modelleme
    • tasarım danışmanlığı
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    06120 Ankara
    Türkiye
    +90-5469396371
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