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Sherwood Furniture&amp;Project&amp;Design&amp;Office
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • PROJECTS, Sherwood Furniture&Project&Design&Office Sherwood Furniture&Project&Design&Office Ofis Alanları & Mağazalar
    PROJECTS, Sherwood Furniture&Project&Design&Office Sherwood Furniture&Project&Design&Office Ofis Alanları & Mağazalar
    PROJECTS, Sherwood Furniture&Project&Design&Office Sherwood Furniture&Project&Design&Office Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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    PROJECTS
    PARİS DINNER TABLE, Sherwood Furniture&Project&Design&Office Sherwood Furniture&Project&Design&Office Yemek OdasıMasalar
    PARİS DINNER TABLE
    EXCLUSIVE COLLECTION LION OFFICE, Sherwood Furniture&Project&Design&Office Sherwood Furniture&Project&Design&Office Ofis Alanları & Mağazalar
    EXCLUSIVE COLLECTION LION OFFICE
    LOFT COLLECTION BRASS ALEXANDRE OFFICE , Sherwood Furniture&Project&Design&Office Sherwood Furniture&Project&Design&Office Ofis Alanları & Mağazalar
    LOFT COLLECTION BRASS ALEXANDRE OFFICE
    LOFT COLLECTION LOFT OFFICE, Sherwood Furniture&Project&Design&Office Sherwood Furniture&Project&Design&Office Ofis Alanları & Mağazalar
    LOFT COLLECTION LOFT OFFICE
    EXCLUSIVE COLLECTION ANTUAN OFFICE, Sherwood Furniture&Project&Design&Office Sherwood Furniture&Project&Design&Office Ofis Alanları & Mağazalar
    EXCLUSIVE COLLECTION ANTUAN OFFICE

    Misyonumuz 

    Temel değerlerimizden ödün vermeden, her yapılan işin mükemmelini, kalite bilinciyle tüketicilere arz etmek, taleplere teknolojik imkanlar ve piyasa gücünü sonuna kadar kullanarak profesyonel çözümler bulup, önermek, müşteri memnuniyeti ve kaliteyi süreklilik çerçevesinde en üst düzeyde tutabilmek adına çalışmaktır.

    Vizyonumuz 

    Sahip olduğumuz tecrübe ve piyasa gücünü kullanarak; kaliteli, güvenilirliği yüksek, her zaman piyasada var olacak hizmet paketlerinin yanı sıra, alternatif paketlerle adından söz ettiren marka bilinirliğini arttıracak etkin projelerle tüm dünyanın takdir ettiği, büyük ve güçlü bir proje - uygulama ağına sahip, değerlere bağlı ve saygılı, uzun süreli büyük bir kurum olarak varlığımızı nesiller boyu sürdürmektir.

    MEKANLARINIZIN HER DETAYINI TASARLIYORUZ.

    Yaratıcılık, insanoğlunun vazgeçilmez bir parçasıdır.Hayatta kaldığımız süre içerisinde mekanlarımızda estetik ve ergonomik ölçülerin yanı sıra;  görsel bir şölene ihtiyaç duyacağız. Bizler;  Sherwood ekibi olarak ‘’The way of country living ‘’ sloganımız ile; ahşap mobilyalarımıza kazandırdığımız karakteristik izlenimlerin yanı sıra, proje departmanımızı günden güne güçlendirip kompleks mekanlar yaratıyoruz.

    Koleksiyon değeri taşıyan ürünlerimiz;  uzun yıllardır stil sahibi mekanların vazgeçilmez birer parçası halindedir. Tarihin tozlu ve unutulmuş  anlarından çıkararak Sherwood anlayışı ile yoğurduğumuz  ürünlerimizi,  modern ve Fransız endüstriyeli olarak adlandırdığımız günümüz dekorasyon trendleri ile  harmanlayarak sizlere sunuyoruz. Sanatsal değeri yüksek bu parçalar, tam da aradığınız şık ve samimi yaşam hayalleri ile bağdaşıyor. Ahşabın kokusunu ve dokusunu; sıcak ve tarzı tamamlayıcı aksesuarlarını mağazalarımızda sizlere samimi bir dille sunuyoruz.

     Yaşantınıza anlam katan keyifli detayları ekibimiz ile keşfetmeniz dileği içerisindeyiz.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Karacakaya Cad. No: 64 Siteler
    06160 Ankara
    Türkiye
    +90-3123490909 www.sherwoodfurnitures.com
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