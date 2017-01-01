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Sofra Takımları
Tekstil & Kaplamalar İstanbul
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    Sofra Takımları

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    http://www.sofratakimlari.com

    Hizmetler
    Sofra Takımları
    Hizmet alanları
    Ev Tekstili ve İstanbul
    Adres
    Barışyolu Caddesi Pınar Sokak No/9 A Çekmeköy
    34782 İstanbul
    Türkiye
    +90-2166422232 www.sofratakimlari.com
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