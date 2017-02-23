Halil İbrahim Bal tarafından 1965' de kurulan ve ikinci kuşak tarafından yönetilen BALOĞLU MOBİLYA VE DEKORASYON geçmişin ince stilini günümüz gereksinimleriyle birleştirerek hizmetlerini sunmaya devam ediyor.

Baloğlu Mobilya olarak, şehrin merkezinde Country tarzını yaşamak isteyenler için ergonomik, ekonomik, estetik tasarımlarla her mekan için özel, gerçek konfor sağlayan çözümler sunuyoruz.Özgür tasarımlarımızla hayal ettiğiniz mobilyaları üretiyoruz. Masif malzeme ekseninde çalışılan ürün gruplarında, fırınlanmış ladin ve gürgen ağacı kullanıyoruz.

Baloğlu Mobilya olarak Modern VINTAGE, Provincial,Colonial ve tabiki COUNTRY tarzının özel modellerini siz değerli müşterilerimizin ve iç mimarlarımızın beğenisine sunuyoruz...