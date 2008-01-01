2008 yılından bu güne akrilik tezgah, mutfak-banyo vetasarım uygulamaları yapmaktayız.
Hizmet alanları; Akrilik mutfak tezgahı, banyo tezgahı, akrilik lavabo ve eviye, corian duş teknesi, corian banko (resepsiyon-karşılama ve danışma bankoları), wc tezgahları, kuaför tezgahları ve bankoları, laboratuvar tezgahları, ofis-cafe-mağaza-restoran-gıda servis hizmetlerinin tezgah ve bankoları, yüzey-duvar kaplama uygulamaları, akrilik tezgah tamiri ve tadilatları.
“Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir” prensibiyle çalışıyoruz. İşimizi en doğru şekilde, hakkıyla ve gönülden sahiplenerek yapıyoruz.
Misyonumuz; Ürün ve hizmet kalitesini düşürmeden, müşterilerimize hak ettikleri kaliteli hizmeti sunabilmek.
Vizyonumuz; Saygı duyulan, tercih edilen, yenilikçi, hizmet kalitesiyle adından söz ettiren, güvenilir ve güçlü bir şirket olmak.
Hedefimiz; Özgür Tasarım teknolojinin sağladığı en son imkanlardan faydalanarak, kendini sürekli olarak geliştirerek ve iyileştirerek, çok daha geniş kitlelere hizmet ve kalite ulaştırabilmek için hizmet vermektedir.
- Hizmetler
- Akrilik Mutfak & Banyo Tezgahı | Mutfak & Banyo Dolapları | Akrilik Tasarım Uygulamaları
- Hizmet alanları
- Corian Tezgah Uygulama | Mutfak & Banyo Dolapları | Corian Tasarım
- Adres
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Atalar Mah. Üsküdar Cad. No:79/I
34862 İstanbul
Türkiye
+90-2163773700 www.ozgurtasarim.com.tr