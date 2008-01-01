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Özgür Tasarım
İç Mimarlar İstanbul
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    2008 yılından bu güne akrilik tezgahmutfak-banyo vetasarım uygulamaları yapmaktayız. 

    Hizmet alanları; Akrilik mutfak tezgahıbanyo tezgahıakrilik lavabo ve eviyecorian duş teknesicorian banko (resepsiyon-karşılama ve danışma bankoları), wc tezgahları, kuaför tezgahları ve bankoları, laboratuvar tezgahları, ofis-cafe-mağaza-restoran-gıda servis hizmetlerinin tezgah ve bankoları, yüzey-duvar kaplama uygulamaları, akrilik tezgah tamiri ve tadilatları.

    “Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir” prensibiyle çalışıyoruz. İşimizi en doğru şekilde, hakkıyla ve gönülden sahiplenerek yapıyoruz.

    Misyonumuz; Ürün ve hizmet kalitesini düşürmeden, müşterilerimize hak ettikleri kaliteli hizmeti sunabilmek.

    Vizyonumuz; Saygı duyulan, tercih edilen, yenilikçi, hizmet kalitesiyle adından söz ettiren, güvenilir ve güçlü bir şirket olmak.

    Hedefimiz; Özgür Tasarım teknolojinin sağladığı en son imkanlardan faydalanarak, kendini sürekli olarak geliştirerek ve iyileştirerek, çok daha geniş kitlelere hizmet ve kalite ulaştırabilmek için hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    Akrilik Mutfak & Banyo Tezgahı | Mutfak & Banyo Dolapları | Akrilik Tasarım Uygulamaları
    Hizmet alanları
    Corian Tezgah Uygulama | Mutfak & Banyo Dolapları | Corian Tasarım
    Adres
    Atalar Mah. Üsküdar Cad. No:79/I
    34862 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163773700 www.ozgurtasarim.com.tr

    Değerlendirmeler

    Mücahit Erdoğan ÖZCAN
    4 yıldan fazla önce
    Hakan Aldemir
    Corian ve Montelli akrilik tezgah uygulamalarında profesyonel çözümler.Abdullah bey'e danışmadan akrilik tezgah konusunda karar vermeyin!!!
    4 yıldan fazla önce
    Sündüs Yetgin
    neredeyse 5 yıl önce
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