Noya Ahşap ülke ekonomisinin lokomotif gücü olan inşaat sektörünün ahşap işleri projelerine yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıktı. Uzun yıllar sektörün kurumsallaşmış firmalarında profesyonel yönetici olarak çalışarak edinilen entelektüel birikimler ve tecrübeler ışığında müşteri ihtiyaçları yeniden yorumlanarak farklı bir iş modeli geliştirildi. Bir yandan kurumsallaşmış markaların olumlu yönleri diğer yandan daha küçük organizasyonların esnek ve çevik davranışları bir potada eritilerek müşteriye maksimum faydayı en uygun maliyetle sağlayacak yapı oluşturuldu.

Noya Ahşap her projenin büyüklüğüne bakılmaksızın özel olduğunu ve bu nedenle özel çözümler gerektirdiğini prensip olarak kabul eder. En uygun malzemeyi seçmek, en uygun tasarımı gerçekleştirmek, esnek çözümler üretmek ile üretim ve uygulama aşamasında onaylanmış tedarikçilerle çalışmak ve bunları yaparken söz verilen kalitede, söz verilen zamanda , bir defada ve eksiksiz olarak projeyi tamamlayarak sonrasında da satış sonrası hizmet vermek Noya Ahşap’ın temel ilkeleridir. Projenizin tüm ahşap işlerini tek bir kurumdan tedarik etmenin rahatlığını ve avantajını yaşarken diğer yandan insana ve çevreye saygılı çözümleri uygulayarak projelerinize prestij kazandıracaksınız. Ne siz – dolayısı ile ne de sizin müşterileriniz – kendinize ve ürün kalitesine katkı sağlamayan hiçbir dolaylı gideri ( reklam/mağaza giderleri/diğer sabit giderler ) ödemek zorunda kalmayacaksınız.

Fiyatı en düşük olanı değil ama en uygun maliyetli çözümü arıyorsanız lütfen arayın birlikte oluşturalım.