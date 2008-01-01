KÖPRÜ MERMER DEKORASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Firmamız 2008 yılından bu yana otel, residence, Avm, gibi projelerin tüm yerli/ithal mermer, granit ve yarı değerli doğal taşların temin ve uygulamasını yapmaktadır.Aynı zamanda kendi atölyemizde yaptığımız mermer masa/sehpa gibi dekorasyon ürünlerimize %100 el işçiliği ile yapılan mermer dekorasyon ve sunum koleksiyonumuzu ekleyerek; bu alanda da tüm taleplere yanıt vermekteyiz.