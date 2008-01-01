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KÖPRÜ MERMER DEKORASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İnşaat Şirketleri Beykoz-İstanbul
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    • Firmamız 2008 yılından bu yana otel, residence, Avm, gibi projelerin tüm yerli/ithal mermer, granit ve yarı değerli doğal taşların temin ve uygulamasını yapmaktadır.Aynı zamanda kendi atölyemizde yaptığımız mermer masa/sehpa gibi dekorasyon ürünlerimize %100 el işçiliği ile yapılan mermer dekorasyon ve  sunum koleksiyonumuzu ekleyerek; bu alanda da  tüm taleplere yanıt vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Yarı değerli doğaltaş
    • Mermer
    • Granit Proje uygulamaları/ev dekorasyon/tasarım objeler/sunum ürünleri
    Hizmet alanları
    • Proje/İnşaat&Dekorasyon
    • Beykoz-İstanbul
    Adres
    Cumhuriyet Caddesi, Yavuz Selim Mahallesi,Çavuşbaşı
    34830 Beykoz-İstanbul
    Türkiye
    +90-2164791797 www.metstone.com.tr
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