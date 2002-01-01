RSG İç Mimarlık, R. Semih Güven tarafından 2002 yılında kuruldu. Konut, turizm işletmeleri, çok amaçlı sosyal mekanlar, sağlık yapıları gibi alanlarda iç mimari tasarım ve uygulama projelerini profesyonel bir mimari kadro ile yürütüyor.
2007 yılında Didem Güven'in ortaklığı ile mesleki pratiğine devam eden RSG İç Mimarlık, merkezi İzmir olmak üzere İstanbul ofisinde de hizmet vermektedir.
RSG İç Mimarlık, 14 Ekim’de Londra’da düzenlenmiş olan European Property Awards 2014’te Kalekent Satış Ofisi projesi ile birincilik için yarışan projeler arasına girerek, Highly Commended ödülüne layık görüldü.
- Hizmet alanları
- istanbul, İzmir, ve Turkey
- Şirket ödülleri
- International Property Award
- Adres
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1375 Sk. No.19/7 Alsancak
35210 İzmir
Türkiye
+90-2324641370 www.semihguven.com
RSG İç Mimarlık’ta tasarım ve uygulama alanlarında, farklı ölçek ve
kategorilerde çalışmalar
yapıyoruz. Sanatı, yaşam alanına entegre ederek sunmayı amaçlıyoruz. Üzerinde çalıştığımız
her projede yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübelerle birleştirerek
daha önce tasarlanmamış olanı sunmak adına çalışıyoruz.
Bizim için her farklı proje farklı bir yaklaşım gerektirir ve bu da kavramsal bir tutarlılığın geçerli
olması gereken bir tasarım anlayışıyla desteklenir. RSG İç Mimarlık olarak, dünyada her an değişmekte
olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış
açıları getiriyoruz. Bu yönelimle; mimari tasarım anlayışına detay katarak, mekandaki uyumu
yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Tanımladığımız kavramsal
tasarım bütünlüğü çerçevesinde esnek bir mimari yaklaşımla çalışmalarımızı ilerletiyoruz.
Estetiğin, zarafetin ve yeniliğin mekandaki etkisinin bilinciyle ince detaylara önem veriyoruz.
.ünkü tasarımın mekan ile bir bütünlük oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yaratıcı
fikir ve tasarıma yönelik konsept danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.
RSG İç Mimarlık olarak, 13 yıldır yurt içinde ve yurt dışında; konut, ofis ve hastane gibi mekanların
iç mimari projelerinde, yenilikçi tasarımlarımızla yer aldık. Bundan sonra da hedefimiz;
geleceğin tasarımlarını yorumlamaya devam etmek olacaktır.