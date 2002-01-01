RSG İç Mimarlık, R. Semih Güven tarafından 2002 yılında kuruldu. Konut, turizm işletmeleri, çok amaçlı sosyal mekanlar, sağlık yapıları gibi alanlarda iç mimari tasarım ve uygulama projelerini profesyonel bir mimari kadro ile yürütüyor.

2007 yılında Didem Güven'in ortaklığı ile mesleki pratiğine devam eden RSG İç Mimarlık, merkezi İzmir olmak üzere İstanbul ofisinde de hizmet vermektedir.

RSG İç Mimarlık, 14 Ekim’de Londra’da düzenlenmiş olan European Property Awards 2014’te Kalekent Satış Ofisi projesi ile birincilik için yarışan projeler arasına girerek, Highly Commended ödülüne layık görüldü.