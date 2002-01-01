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RSG İç Mimarlık
İç Mimarlar İzmir
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Projeler

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    • ACIBADEM AKASYA, RSG İç Mimarlık RSG İç Mimarlık
    ACIBADEM AKASYA, RSG İç Mimarlık RSG İç Mimarlık
    ACIBADEM AKASYA, RSG İç Mimarlık RSG İç Mimarlık
    +11
    ACIBADEM AKASYA

    RSG İç Mimarlık, R. Semih Güven tarafından 2002 yılında kuruldu. Konut, turizm işletmeleri, çok amaçlı sosyal mekanlar, sağlık yapıları gibi alanlarda iç mimari tasarım ve uygulama projelerini profesyonel bir mimari kadro ile yürütüyor.

    2007 yılında Didem Güven'in ortaklığı ile mesleki pratiğine devam eden  RSG İç Mimarlık,  merkezi İzmir olmak üzere İstanbul ofisinde de hizmet vermektedir.
    RSG İç Mimarlık, 14 Ekim’de Londra’da düzenlenmiş olan European Property Awards 2014’te Kalekent Satış Ofisi projesi ile birincilik için yarışan projeler arasına girerek, Highly Commended ödülüne layık görüldü.

    Hizmet alanları
    istanbul, İzmir, ve Turkey
    Şirket ödülleri
    International Property Award
    Adres
    1375 Sk. No.19/7 Alsancak
    35210 İzmir
    Türkiye
    +90-2324641370 www.semihguven.com
    Yasal mülkiyet

    RSG İç Mimarlık’ta tasarım ve uygulama alanlarında, farklı ölçek ve
    kategorilerde çalışmalar

    yapıyoruz. Sanatı, yaşam alanına entegre ederek sunmayı amaçlıyoruz. Üzerinde çalıştığımız

    her projede yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübelerle birleştirerek

    daha önce tasarlanmamış olanı sunmak adına çalışıyoruz.

    Bizim için her farklı proje farklı bir yaklaşım gerektirir ve bu da kavramsal bir tutarlılığın geçerli

    olması gereken bir tasarım anlayışıyla desteklenir. RSG İç Mimarlık olarak, dünyada her an değişmekte

    olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış

    açıları getiriyoruz. Bu yönelimle; mimari tasarım anlayışına detay katarak, mekandaki uyumu

    yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Tanımladığımız kavramsal

    tasarım bütünlüğü çerçevesinde esnek bir mimari yaklaşımla çalışmalarımızı ilerletiyoruz.

    Estetiğin, zarafetin ve yeniliğin mekandaki etkisinin bilinciyle ince detaylara önem veriyoruz.

    .ünkü tasarımın mekan ile bir bütünlük oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yaratıcı

    fikir ve tasarıma yönelik konsept danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.

    RSG İç Mimarlık olarak, 13 yıldır yurt içinde ve yurt dışında; konut, ofis ve hastane gibi mekanların

    iç mimari projelerinde, yenilikçi tasarımlarımızla yer aldık. Bundan sonra da hedefimiz;

    geleceğin tasarımlarını yorumlamaya devam etmek olacaktır.

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