PARKESEPETİ

1977 yılında kurulan firmamız yapı sektöründe yılları aşan tecrübesi; güçlü tedarik, stoklama ve dağıtım kapasitesiyle perakende, toptan ve proje işlerinde müşterilerine uygun fiyat ve kaliteli hizmet prensibiyle hizmet vermektedir.Parke, parke yan malzemeleri, duvar kâğıdı, duvar kâğıdı yan malzemeleri, karo halı, aydınlatma elemanları ve türevleri, ev tekstili, perde/tül, kumaş, aksesuar, mobilya, banyo, mutfak gibi birçok ürünü ithal ederek / üreterek yurtiçi/yurtdışıpiyasalara sunmaktadır.Başta Almanya, Avusturya, Belçika, İtalya, Çin, Güney Kore olmak üzere daha birçok ülke de tedarik altyapısını oluşturmuş, Almanya, Belçika ve Çin de tedarik ofisleri bulunan firmamız, yapı sektöründe pazar ihtiyacı olan ürünleri tespit, tedarik ve dağıtım konusunda uzmanlaşmıştır.Firmamız şuan 7.500 m2 satış mağazaları, 7.000 m2 fabrika alanı, 20.000 m2 kapalı depo alanı, 50 kişilik yönetim, 100 kişilik depo, mağazalar ve dağıtım/montaj ekibiyle toplam 150 personele sahiptir.