현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
PARKESEPETİ
Zemin Döşemecileri İstanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje Yeni teklif
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tamamlamak için tıklayın

    1977 yılında kurulan firmamız yapı sektöründe yılları aşan tecrübesi; güçlü tedarik, stoklama ve dağıtım kapasitesiyle perakende, toptan ve proje işlerinde müşterilerine uygun fiyat ve kaliteli hizmet prensibiyle hizmet vermektedir.Parke, parke yan malzemeleri, duvar kâğıdı, duvar kâğıdı yan malzemeleri, karo halı, aydınlatma elemanları ve türevleri, ev tekstili, perde/tül, kumaş, aksesuar, mobilya, banyo, mutfak gibi birçok ürünü ithal ederek / üreterek yurtiçi/yurtdışıpiyasalara sunmaktadır.Başta Almanya, Avusturya, Belçika, İtalya, Çin, Güney Kore olmak üzere daha birçok ülke de tedarik altyapısını oluşturmuş, Almanya, Belçika ve Çin de tedarik ofisleri bulunan firmamız, yapı sektöründe pazar ihtiyacı olan ürünleri tespit, tedarik ve dağıtım konusunda uzmanlaşmıştır.Firmamız şuan 7.500 m2 satış mağazaları, 7.000 m2 fabrika alanı, 20.000 m2 kapalı depo alanı, 50 kişilik yönetim, 100 kişilik depo, mağazalar ve dağıtım/montaj ekibiyle toplam 150 personele sahiptir.

    Hizmet alanları
    Türkiye'nin her noktası
    Adres
    Cumhuriyet Mah. Firuze Sokak E-5 Karayolu Üzeri İstanbul Outlet Park AVM No: 1 Beykent / İstanbul
    34520 İstanbul
    Türkiye
    +90-2127711818 www.parkesepeti.com

    Değerlendirmeler

    Mert Ibrahim
    Sadece laf olsun diye fiyat soran müşteriye anında pazarlık indirim yapıyorlar ama gerçekten alıcı müşteriye sabit fiyat politikası uygulamaya çalışıyorlar. Kasada duran hanımın ticaretten anladığını düşünmüyorum. Aşağıdaki şahsa yanıt: olayı bizzat yaşadım, bu bir kanı değil. Müşteri değerlendirmesini yalanlamak çok ilginç, bizzat tecrübemi aktardım, benim işletmende yaşadığımı benden iyi bilecek halin yok, sana itibar etmemek lazım asıl.
    4 ay önce
    Ahmet SS
    İlgili ve bilgililer.
    yaklaşık 1 yıl önce
    İbrahim Gültepe
    Tatyana Hanım bir süpürgelik getirtecek ne bir ilgi ne bir haber yok müşteri ilgisi , ilgileri sıfır kimseye tavsiye etmiyorum
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element