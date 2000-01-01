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Akgün Yapı
Zemin Döşemecileri İstanbul
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     AKGÜN YAPI, 1977 yılında İstanbul Fatih İMÇ Bloklarında, Kurucu İbrahim AKGÜN’ün açtığı ilk halı mağazasıyla ticari hayata adımını atmıştır. 1994 yılında Esenyurt’ta açtığı 2. mağazayla hem ürün yelpazesini genişletmiş hem pazar bilinilirliğini arttırmıştır. 2000’li yılların başında AKGÜN Ailesi yılların verdiği sektör ve pazar deneyimiyle İstanbul Hadımköy’de 15.000 m2 fabrika ve depo yerleşkesine geçerek parke ve zemin kaplamalarında Türkiye’nin en büyük parke ithalatçısı ve dağıtıcısı olma yolunda büyük bir adım atmıştır. 2006 yılında kurumsallaşma faaliyetleri çerçevesinde tedarik, hizmet, dağıtım ve müşteri memnuniyeti süreçlerinde yeniden yapılanan AKGÜN YAPI dünyanın lider markalarını Türkiye’de kurumsal ve perakende müşterilerine sunan bir yapıya kavuşmuştur. 2009 yılında mevcut faaliyetlerine ilave olarak ürün ve hizmet ağını genişleten firmamız, ahşap lamine parke, laminat parke, duvar kağıdı, aydınlatma, kompozit deck,   halı, pvc, kapı, mutfak ve banyo mobilya ürün gruplarında perakende, kurumsal ve inşaat proje taahhüt müşterilerine hizmet vermeye devam etmiştir. 2012 yılında perakende pazara ağırlık veren AKGÜN YAPI İstanbul Beykent’te 6000 m2’lik “Areahome” adı altında  Türkiye’nin en büyük yapı dekorasyon mağazasını hizmete açmıştır. Başta almanya, avusturya, belçika, italya ve güney kore olmak üzere bir çok ülkede tedarik alt yapısını oluşturmuş olan firmamız yapı sektöründe pazarın ihtiyacı olan ürünleri tespit, tedarik ve dağıtım konusunda uzmanlaşmıştır. Dünyanın önde gelen markalarını müşterilerine “uygun fiyat ve kaliteli hizmet” prensibiyle sunan AKGÜN YAPI bu misyonunu geliştirerek devam ettirmektedir.

    Misyon & Vizyon

    Tüketicinin kalite beklentilerini yükselten, fark yaratan, yenilikçi ve lider olma vizyonu taşıyan AKGÜN YAPI, koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, yenilikçi ve öncü olma ilkeleriyle hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.

    Hizmet alanları
    Türkiye'nin her noktası
    Adres
    Cumhuriyet Mah. Firuze Sokak E-5 Karayolu Üzeri İstanbul Outlet Park AVM No: 1 Beykent / İstanbul
    34520 İstanbul
    Türkiye
    +90-2127712100 www.akgunyapi.com

    Değerlendirmeler

    MuMe
    Çalışanlar çok iyi, fiyatlar çoknuygun...
    neredeyse 2 yıl önce
    Selahattin Toksöz
    temiz iscilik
    yaklaşık 1 yıl önce
    Çerkez kzb
    Uygun fiyat kaliteli hizmet
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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