BANLIO DESIGN;

MİMARLIK İÇ MİMARLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA, GENİŞ BİR YELPAZEDE HİZMET VEREN, İSTANBUL’DA YER ALAN EKLEKTİK BİR TASARIM OFİSİDİR.

BANLIO DESIGN özellikle mağaza, restoran, ofis, otel, fuar, kiosk, fabrika ve ev konularında iç mimari – mimari, tasarım , uygulama ve 3D görselleştirme alanında seçkin hizmet sunmaktadır. Bunu takip eden mühendislik, peyzaj, aydınlatma,mobilya tasarımları da, yine proje ve uygulama olarak hizmetlerimiz arasındadır.Ayrıca internet mağazamızda birçok aksesuar çeşitleriyle perakende sektöründe ve müşteri isteklerine özel mobilya çizimi ve üretimiyle de hizmet vermeyi sürdürmektedir. www.banlio.com