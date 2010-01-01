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BANLIO DESIGN
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • ​İstanbul Nişantaşı - Roberto Cavalli Mağazası 2010, BANLIO DESIGN BANLIO DESIGN Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    ​İstanbul Nişantaşı - Roberto Cavalli Mağazası 2010, BANLIO DESIGN BANLIO DESIGN Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    ​İstanbul Nişantaşı - Roberto Cavalli Mağazası 2010, BANLIO DESIGN BANLIO DESIGN Eklektik Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    ​İstanbul Nişantaşı - Roberto Cavalli Mağazası 2010
    Banlio Mimarlık Mobilya ve Dekorasyon Tic. Ltd. Şti., BANLIO DESIGN BANLIO DESIGN Endüstriyel Sergi Alanları
    Banlio Mimarlık Mobilya ve Dekorasyon Tic. Ltd. Şti., BANLIO DESIGN BANLIO DESIGN Endüstriyel Sergi Alanları
    Banlio Mimarlık Mobilya ve Dekorasyon Tic. Ltd. Şti., BANLIO DESIGN BANLIO DESIGN Endüstriyel Sergi Alanları
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    Banlio Mimarlık Mobilya ve Dekorasyon Tic. Ltd. Şti.

    BANLIO DESIGN;

    MİMARLIK  İÇ MİMARLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA, GENİŞ BİR YELPAZEDE HİZMET VEREN, İSTANBUL’DA YER ALAN EKLEKTİK BİR TASARIM OFİSİDİR.

    BANLIO DESIGN  özellikle mağaza, restoran, ofis, otel, fuar, kiosk, fabrika ve ev konularında iç mimari – mimari, tasarım , uygulama ve 3D görselleştirme alanında seçkin hizmet sunmaktadır. Bunu takip eden mühendislik, peyzaj, aydınlatma,mobilya tasarımları da, yine proje ve uygulama olarak hizmetlerimiz arasındadır.Ayrıca internet mağazamızda birçok aksesuar çeşitleriyle perakende sektöründe ve  müşteri isteklerine özel mobilya çizimi ve üretimiyle de hizmet vermeyi sürdürmektedir. www.banlio.com

    Hizmetler
    Architectural and Interıor design
    Hizmet alanları
    Generally in istanbul
    Adres
    Üsküdar
    34425 Istanbul
    Türkiye
    +90-5325249404 www.banlio.com
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