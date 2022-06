Lugo Design Interiors

Impera Limited markası olan LUGO, içimizdeki renkli dünyayı, hayallerimizi ve tasarımlarımızı gerçek hayatta sizlerle buluşturabilmek için yaratıldı. Hikayemiz yaşam alanlarına, özenle ve keyif alarak tasarladığımız kolleksiyonlarımızla renk katmak ve el yapımı, kişiye özel mobilyalarımızı sizlerle buluşturmak amacıyla başladı. Sahip olduğunuz özel üretim mobilyalarımız sizlerle buluştuğunda sadece size ait ve eşi olmayan parçalar olmaktadır.

Yetenekli ve yaratıcı tasarım ekibimiz tarafından hazırlanan, sık periyodlarla yenilenen ve değişen butik portfoliomuzu paylaşmak en büyük mutluluğumuz olmaktadır. Sitemizde özgün ve el yapımı çalışmalarımızın örneklerini görebilirsiniz. Avrupa, Uzak Doğu, Amerika ve Orta Doğu olmak üzere değişik bölgelerde ev ve işyerlerine hazırladığımız projelerimiz sonucunda her geçen gün artan yaratıcılığımız ve girişkenliğimiz ile kendimizi geliştirmeye devam etmekteyiz. Renkli dünyamızın bir parçası olmanız için sizleri stüdyomuzda ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. En kısa zamanda buluşmak dileğiyle.

LUGO is created to turn our colorful insight and bright dreams into real and to let our customers be part of this journey. Our story began with a great aspiration to cheer people’s lives through uniquely hand stitched products designed and created with joy. Your product will be very much your own and there will be no identical one anywhere else.

We are more than happy to share our constantly changing portfolio of boutique products by our talented Creative Team. Here you’ll find the results of splendidly meeting of “genuine design” and “thorough hand work”. Such delight of livening up many homes, hotels, and offices in different parts of the world including Europe, Far East, Americas, and the Middle East is encouraging us more to create, create and create every day. We are looking forward to welcoming every one of you into our studio to see and be a part of our colorful world…

