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Nego Mimarlık Tasarım End. Ltd.Şti.
Dekoratörler Bursa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Ürünlerimiz, Nego Mimarlık Tasarım End. Ltd.Şti. Nego Mimarlık Tasarım End. Ltd.Şti. Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    Ürünlerimiz, Nego Mimarlık Tasarım End. Ltd.Şti. Nego Mimarlık Tasarım End. Ltd.Şti. Duvar & ZeminHalı & Kilimler
    Ürünlerimiz, Nego Mimarlık Tasarım End. Ltd.Şti. Nego Mimarlık Tasarım End. Ltd.Şti. Duvar & ZeminHalı & Kilimler
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    Ürünlerimiz

    Nego Mimarlık Tasarım Ltd. Şti ,tescilli İVİ markası ile, günümüz kuşağının ekran bağımlısı çocuklarının,ailesi ve arkadaşları ile iletişimini güçlendirecek  sağlıklı ,kullanışlı ve orijinal oyun halısı tasarımları geliştirir.

     İVİ ürünleri, bağımsız  laboratuvarlarca test edilip, Avrupa Çocuk Güvenlik standartlarına uygunluğu onaylanmıştır. Eğitici üç boyutlu oyun halıları ile ,bilgisayar ve tv bağımlısı,çabuk sıkılan günümüz kuşağı çocuklarının ,hayal gücünü geliştirmesine yardımcı olur. 

     Uluslar arası tarzı,sıra dışı tasarımları,ham maddelerinin kalitesi,yeni neslin ruh ve beden sağlığına verdiği önem,İVİ ürünlerini eşsiz ve özel kılar.

    Hizmetler
    İVİ 3D Çocuk Oyun Halıları
    Hizmet alanları
    ihracat
    Adres
    Kayapa Cad.İstiklal Mah.No:33 Nilüfer Bursa
    16315 Bursa
    Türkiye
    +9022436666702 www.ivi.com.tr

    Değerlendirmeler

    Volkan KÖKSAL
    3 ay önce
    Özlem Kaya
    11 ay önce
    sezer çakıcı
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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