Nego Mimarlık Tasarım End. Ltd.Şti.

Nego Mimarlık Tasarım Ltd. Şti ,tescilli İVİ markası ile, günümüz kuşağının ekran bağımlısı çocuklarının,ailesi ve arkadaşları ile iletişimini güçlendirecek sağlıklı ,kullanışlı ve orijinal oyun halısı tasarımları geliştirir.

İVİ ürünleri, bağımsız laboratuvarlarca test edilip, Avrupa Çocuk Güvenlik standartlarına uygunluğu onaylanmıştır. Eğitici üç boyutlu oyun halıları ile ,bilgisayar ve tv bağımlısı,çabuk sıkılan günümüz kuşağı çocuklarının ,hayal gücünü geliştirmesine yardımcı olur.

Uluslar arası tarzı,sıra dışı tasarımları,ham maddelerinin kalitesi,yeni neslin ruh ve beden sağlığına verdiği önem,İVİ ürünlerini eşsiz ve özel kılar.