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apak mimarlık
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Sky Novita Kurtköy, apak mimarlık apak mimarlık Modern Evler
    Sky Novita Kurtköy, apak mimarlık apak mimarlık Modern Evler
    Sky Novita Kurtköy, apak mimarlık apak mimarlık Modern Evler
    +26
    Sky Novita Kurtköy
    Sky Novita Kurtköy Showroom, apak mimarlık apak mimarlık Ticari alanlar
    Sky Novita Kurtköy Showroom, apak mimarlık apak mimarlık Ticari alanlar
    Sky Novita Kurtköy Showroom, apak mimarlık apak mimarlık Ticari alanlar
    +34
    Sky Novita Kurtköy Showroom
    Nef Maslak, apak mimarlık apak mimarlık Modern Evler
    Nef Maslak, apak mimarlık apak mimarlık Modern Evler
    Nef Maslak, apak mimarlık apak mimarlık Modern Evler
    +6
    Nef Maslak

    Emre APAK...

    İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ne girdi. 2004 yılında mezun oldu ve Murat Tabanlıoğlu'nun teklifi üzerine Tabanlıoğlu Mimarlık' ta iş hayatına başladı. Birçok ulusal ve uluslararası projenin tasarım aşamasında görev aldı. 2006'da İTÜ'de mimari tasarım alanında yüksek lisans eğitimine başladı fakat tamamlamadı. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya katıldı ve bunların çoğundan ödüller kazandı. 2006'da Zambak Mimarlık bünyesine katıldı. 2010 Yılında Apak Mimarlik ofisini kurdu. Bu ofis bünyesinde yurt içi ve dışı birçok büyük ölçekli projeye imzasını attı. Ofis çalışmalarının dışında Northwestern University (Chicago, IL, ABD) mimari tasarım dalında yüksek lisans çalışmasına devam etmektedir.

    Hizmetler
    Mimari Tasarım ve iç mekan tasarımı
    Hizmet alanları
    Mimarlık ve istanbul
    Şirket ödülleri
    • Archiprix Türkiye 2005 teşvik ödülü
    • Diyarbakır Yenişehir belediye hizmet binası yarışması Satın alma Ödülü
    • Bursa Kızyakup kentsel tasarım yarışması Satın alma ödülü
    • Trabzon Belediye Hizmet binası yarışması 1.lik ödülü
    Adres
    Dünya Ticaret merkezi egs business park b1 no1 Yeşilköy-Bakırköy
    34149 Istanbul
    Türkiye
    +90-5325223764 apakmimarlik.com
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