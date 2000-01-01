apak mimarlık

Emre APAK...

İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ne girdi. 2004 yılında mezun oldu ve Murat Tabanlıoğlu'nun teklifi üzerine Tabanlıoğlu Mimarlık' ta iş hayatına başladı. Birçok ulusal ve uluslararası projenin tasarım aşamasında görev aldı. 2006'da İTÜ'de mimari tasarım alanında yüksek lisans eğitimine başladı fakat tamamlamadı. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya katıldı ve bunların çoğundan ödüller kazandı. 2006'da Zambak Mimarlık bünyesine katıldı. 2010 Yılında Apak Mimarlik ofisini kurdu. Bu ofis bünyesinde yurt içi ve dışı birçok büyük ölçekli projeye imzasını attı. Ofis çalışmalarının dışında Northwestern University (Chicago, IL, ABD) mimari tasarım dalında yüksek lisans çalışmasına devam etmektedir.