STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

1994 yılında ahşap atölyesi altyapısı ve kişisel mesleki birikimlerle kurduğumuz firmamızı, yıllar içinde teknik insan gücü ve mekanik donanımla güçlendirdik. Başlangıçta mobilya imalatı ile sınırlı kalan çalışmalarımız bugün, bünyesindeki mimar ve iç mimarlardan oluşan tasarım ve uygulama ekibi, teknik yönetici ve danışman kadrosuyla, kaba inşaattan başlayıp dekorasyon projeleri ve uygulamasına kadar uzanan yelpazede, her türlü tasarım ile elektrik, mekanik sistemleri de kapsayan tüm ince yapı uygulamalarını gerçekleştirebilecek kapasiteye ve birikime ulaşmıştır.