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STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Marangozlar Istanbul
Genel Bakış 25Projeler (25) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Hizmetler

  • Tasarım Mimari ve Teknik Danışmanlık Mobilya Üretimi İnşaat ve Tadilat İnce Yapı ve Dekorasyon Uygulamaları Mermer Doğrama ve Alüminyum Uygulamaları

Projeler

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    • U.K Evi Levent, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Giyinme Odası
    U.K Evi Levent, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Banyo
    U.K Evi Levent, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
    +5
    U.K Evi Levent
    Ü.Y Evi Gayrettepe, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Multimedya Odası
    Ü.Y Evi Gayrettepe, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
    Ü.Y Evi Gayrettepe, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Çocuk Odası
    +8
    Ü.Y Evi Gayrettepe
    Ü.Y Evi Çekmeköy, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Ü.Y Evi Çekmeköy, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Multimedya Odası
    Ü.Y Evi Çekmeköy, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Yatak Odası
    +3
    Ü.Y Evi Çekmeköy
    T.K Evi Nişantaşı, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Oturma Odası
    T.K Evi Nişantaşı, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    T.K Evi Nişantaşı, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Oturma Odası
    +2
    T.K Evi Nişantaşı
    S.C Evi Kağıthane, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Yatak Odası
    S.C Evi Kağıthane, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Banyo
    S.C Evi Kağıthane, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Giyinme Odası
    +10
    S.C Evi Kağıthane
    Ş.C Evi Yeşilköy, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Yatak Odası
    Ş.C Evi Yeşilköy, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Oturma Odası
    Ş.C Evi Yeşilköy, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Yatak Odası
    Ş.C Evi Yeşilköy
    Hepsini göster: 25 proje

    1994 yılında ahşap atölyesi altyapısı ve kişisel mesleki birikimlerle kurduğumuz firmamızı, yıllar içinde teknik insan gücü ve mekanik donanımla güçlendirdik. Başlangıçta mobilya imalatı ile sınırlı kalan çalışmalarımız bugün, bünyesindeki mimar ve iç mimarlardan oluşan tasarım ve uygulama ekibi, teknik yönetici ve danışman kadrosuyla, kaba inşaattan başlayıp dekorasyon projeleri ve uygulamasına kadar uzanan yelpazede, her türlü tasarım ile elektrik,  mekanik sistemleri de kapsayan tüm ince yapı uygulamalarını gerçekleştirebilecek kapasiteye ve birikime ulaşmıştır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Hamidiye Mah.Kemerburgaz Cad.Kaymak Sok.No:34-36-38-40
    34408 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122949043 www.stilart.com.tr

    Değerlendirmeler

    mahmut sadi aktoprak
    4 ay önce
    Burak ÖZKAN
    Kalitenin ahşapla buluştuğu tek adres.
    4 ay önce
    cem ceviz
    Mobilya ve dekorasyon
    9 ay önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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