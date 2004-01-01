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Emre Arolat Architects
Mimarlar Istanbul
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    • Emre Arolat Mimarlık, Emre Arolat’ın 1987 yılında Arolat Mimarlık’da ortak olarak başladığı mimarlık kariyerinin devamı olarak 2004’ün Mayıs ayında Emre Arolat ve Gonca Paşolar tarafından İstanbul’da kuruldu. 1961 yılında kurulan Arolat Mimarlık, düzenli yarışma katılımları ve yürütülen konut, turizm işletmeleri, çok amaçlı merkezler, idari binalar ve spor tesisleri gibi projelerle pek çok önemli profesyonel tecrübe edindi. EAA’da benzer alanlarda projelerle aynı mesleğe profesyonel mimari kadro ile devam ediliyor. EAA-Emre Arolat Architects mesleki pratiğini İstanbul’daki ofisinde Neşet Arolat, Şaziment Arolat ve Sezer Bahtiyar’ın da ortak olarak katılımıyla sürdürüyor.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.emrearolat.com
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