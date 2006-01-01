88 Tasarim Ic Mimarlik

88 Tasarım İç Mimarlık mekânsal hayalleri gerçeğe dönüştüren, tasarımlarını, gözlemlerinden ve teorilerinden çıkardığı pratikle uygulayan bir iç mimarlık ofisidir.Berkan Yenigün ve Burak Ertunç tarafından 2006 yılında İstanbul Beşiktaş'ta kurulan 88 Tasarım İç Mimarlık, 2007 yılında gelişen ve büyüyen organizasyon yapısıyla Fulya ofisinde iç mimari proje, ürün tasarımları ve proje uygulama hizmetlerini vermeye devam etmektedir.88 Tasarım İç Mimarlık başta İstanbul olmak üzere, Berlin, Hamburg, Tripoli, Accra, Tahran, Aşkabat gibi dünyanın çeşitli yerlerinde otel, ofis, mağaza, villa, konut ve sağlık kurumlarının iç mimari projelerini tasarlamış ve uygulamalarını gerçekleştirmiştir.