Mutfak ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Bodrum Mutfak Mobilya, 1996 yılından bu yana Bodrum’da hizmet vermektedir.

İlk yıllarda yoğunlaştığı mutfak tasarımının ardından, mobilya alanında da üretim yapan firma; butik hizmet anlayışıyla estetik, uzun ömürlü ürünler tasarlamakta, müşterilerinin özel istek ve beklentilerini karşılamaktadır.

ISO 9001 kalite belgeli yönetimi, imalat ekibinin titizliği ve tasarım ekibinin uzmanlığını birleştirerek 5000m² lik üretim tesisi ve 1500m² lik mağazası ile , Avrupa standartlarında üretim yapan Bodrum Mutfak Mobilya; mutfak, banyo, kapı, gardrop vb. mobilyalar üretmektedir.

Yurtiçi ve yurt dışındaki yenilikleri dikkatle izleyerek, değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hizmet kalitesini arttırmakta, imalat güvenilirliğini ve zamanında proje teslimi ile müşteri memnuniyetini en yüksek düzeye çıkartmaktadır.

Satış öncesi ve sonrası hizmeti ile kullanıcıya sahip olduğu üründen maksimum düzeyde yararlanma olanakları sunmaktadır.

Bodrum Mutfak Mobilya, kendi tasarımcılarının koleksiyonları ile birlikte, dünyaca ünlü markaların, farklı ihtiyaçlara cevap veren mutfak ve mobilya aksesuarları, özel tasarım ankastre cihazları, tamamlayıcı dekorasyon ürünleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Bodrum Mutfak Mobilya, farklı bakış açısı sayesinde, kalitesiyle kusursuz bir hizmet vererek, zevkli ve renkli ürünler yaratarak, sektördeki yerini ve imajını her gün daha da güçlendirmektedir.