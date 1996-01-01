현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Bodrum Mutfak Mobilya
Mutfak Üreticileri Muğla
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Mutfak ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Bodrum Mutfak Mobilya, 1996 yılından bu yana Bodrum’da hizmet vermektedir.
    İlk yıllarda yoğunlaştığı mutfak tasarımının ardından, mobilya alanında da üretim yapan firma; butik hizmet anlayışıyla estetik, uzun ömürlü ürünler tasarlamakta, müşterilerinin özel istek ve beklentilerini karşılamaktadır.

    ISO 9001 kalite belgeli yönetimi, imalat ekibinin titizliği ve tasarım ekibinin uzmanlığını birleştirerek 5000m² lik üretim tesisi ve 1500m² lik mağazası ile , Avrupa standartlarında üretim yapan Bodrum Mutfak Mobilya; mutfak, banyo, kapı, gardrop vb. mobilyalar üretmektedir.

    Yurtiçi ve yurt dışındaki yenilikleri dikkatle izleyerek, değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hizmet kalitesini arttırmakta, imalat güvenilirliğini ve zamanında proje teslimi ile müşteri memnuniyetini en yüksek düzeye çıkartmaktadır.

    Satış öncesi ve sonrası hizmeti ile kullanıcıya sahip olduğu üründen maksimum düzeyde yararlanma olanakları sunmaktadır.

    Bodrum Mutfak Mobilya, kendi tasarımcılarının koleksiyonları ile birlikte, dünyaca ünlü markaların, farklı ihtiyaçlara cevap veren mutfak ve mobilya aksesuarları, özel tasarım ankastre cihazları, tamamlayıcı dekorasyon ürünleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

    Bodrum Mutfak Mobilya, farklı bakış açısı sayesinde, kalitesiyle kusursuz bir hizmet vererek, zevkli ve renkli ürünler yaratarak, sektördeki yerini ve imajını her gün daha da güçlendirmektedir.

    Hizmet alanları
    Muğla
    Adres
    Atatürk Bulvarı, Yahya Çavuş Cad. No.4 Konacık Bodrum
    48400 Muğla
    Türkiye
    +90-2523638677 bodrummutfak.com.tr

    Değerlendirmeler

    Tuğrul Bilen Ûnal
    Başta mutfağımızı tasarlayan, müthiş bir çaba, özveri ve anlayışla işi sonuna kadar takip eden Sayın Selcan Çölok olmak üzere, tüm imalat ve montaj .ekibine sonsuz teşekkürlerimizle. Bu güzel mutfağı kullandığımız heran Sizleri sevgi ile hatırlayacağız. İşin başından itibaren konulara büyük bir anlayışla yaklaşan Sayın Mustafa Güneri'ye ayrıca teşekkür ediyoruz ve bu güzel ekibi kurduğu için kutluyoruz. Herşeyin eksiksiz ve hatasız bitirilmesi gerçekten çok özel bir durum. Sezen/Tuğrul Bilen Ünal
    12 ay önce
    Mehmet Güneri
    4 yıldan fazla önce
    melis günay
    👍👍👍
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element