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colourfit
Dekoratörler İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Butik kentsel dönüşüm projesi- renk paketleri, colourfit colourfit
    Butik kentsel dönüşüm projesi- renk paketleri, colourfit colourfit
    Butik kentsel dönüşüm projesi- renk paketleri, colourfit colourfit
    +2
    Butik kentsel dönüşüm projesi- renk paketleri
    Polisan Home Cosmetıcs Renk Danışmanlığı, colourfit colourfit İç Dekorasyon
    Polisan Home Cosmetıcs Renk Danışmanlığı, colourfit colourfit İç Dekorasyon
    Polisan Home Cosmetıcs Renk Danışmanlığı, colourfit colourfit
    +3
    Polisan Home Cosmetıcs Renk Danışmanlığı

    Türkiye’nin mimari renk danışmanlığı alandaki ilk ve tek CACC sertifikalı danışmanı olarak, konutlarda kişisel renk toleransını  da gözeterek renk matematiği, renk psikolojisi, algı ve renk çağrışımlarını da dikkate alarak, konut ve ticari mekanlara renk danışmanlığı veriyor ve işin uzmanlarına da ayrıca çözüm ortaklığı sunuyorum. 

    Hizmetler
    • iç mimarlara ve mimarlara çözüm ortaklığı
    • duvar boyası renk seçimi
    • konut renk tasarımı
    • dekorasyon renk paleti
    Hizmet alanları
    istanbul, Online, ve İstanbul, Türkiye
    Adres
    Gazi Umur Pasa S 19/7
    34349 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5324131005 www.colourfit.com
    Yasal mülkiyet

    KONUTLAR:

    Yaklaşık bir saatlik bir ziyarette, renk toleransınızı, sabit/değişebilir malzeme ve mobilyaları, günışığı ve suni ışıkları değerlendiriyor, büyük ebatlı profesyonel renk örnekleri ile mekanı bölüm bölüm inceleyerek en uygun iç cephe renk paletini ve akışını, nedenlerini de sizlerle paylaşarak belirliyorum.

    TİCARİ MEKANLAR

    Mekanın istenilir çağrışımına dair "brief"iniz sonrası, yapı malzemeleri ve duvar boyasında %100 renk uyumu garantisi sunuyorum

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