Türkiye’nin mimari renk danışmanlığı alandaki ilk ve tek CACC sertifikalı danışmanı olarak, konutlarda kişisel renk toleransını da gözeterek renk matematiği, renk psikolojisi, algı ve renk çağrışımlarını da dikkate alarak, konut ve ticari mekanlara renk danışmanlığı veriyor ve işin uzmanlarına da ayrıca çözüm ortaklığı sunuyorum.
- Hizmetler
- iç mimarlara ve mimarlara çözüm ortaklığı
- duvar boyası renk seçimi
- konut renk tasarımı
- dekorasyon renk paleti
- Hizmet alanları
- istanbul, Online, ve İstanbul, Türkiye
- Adres
-
Gazi Umur Pasa S 19/7
34349 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-5324131005 www.colourfit.com
KONUTLAR:
Yaklaşık bir saatlik bir ziyarette, renk toleransınızı, sabit/değişebilir malzeme ve mobilyaları, günışığı ve suni ışıkları değerlendiriyor, büyük ebatlı profesyonel renk örnekleri ile mekanı bölüm bölüm inceleyerek en uygun iç cephe renk paletini ve akışını, nedenlerini de sizlerle paylaşarak belirliyorum.
TİCARİ MEKANLAR
Mekanın istenilir çağrışımına dair "brief"iniz sonrası, yapı malzemeleri ve duvar boyasında %100 renk uyumu garantisi sunuyorum