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modernist peyzaj
Peyzaj Tasarımcıları İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • modernist peyzaj, modernist peyzaj modernist peyzaj Modern Bahçe
    modernist peyzaj
    Peyzaj Çalışmaları 2, modernist peyzaj modernist peyzaj Kırsal Bahçe
    Peyzaj Çalışmaları 2, modernist peyzaj modernist peyzaj Akdeniz Bahçe
    Peyzaj Çalışmaları 2, modernist peyzaj modernist peyzaj Akdeniz Bahçe
    +8
    Peyzaj Çalışmaları 2
    Peyzaj Çalışmaları, modernist peyzaj modernist peyzaj Kırsal Bahçe
    Peyzaj Çalışmaları, modernist peyzaj modernist peyzaj Kırsal Bahçe
    Peyzaj Çalışmaları, modernist peyzaj modernist peyzaj Akdeniz Bahçe
    +2
    Peyzaj Çalışmaları
    Centro Konutları Tasarım Aşaması, modernist peyzaj modernist peyzaj Modern Bahçe
    Centro Konutları Tasarım Aşaması, modernist peyzaj modernist peyzaj Modern Bahçe
    Centro Konutları Tasarım Aşaması, modernist peyzaj modernist peyzaj Modern Bahçe
    +3
    Centro Konutları Tasarım Aşaması

    Biz Kimiz! Şirket Mimari, iç mimari ve peyzaj mimarlığı alanlarında hizmet vermektedir. Modernist peyzaj; ''Modernist Mimarlık Yapı Peyzaj Mimarlığı'' şirket bünyesinde faaliyet göstermektedir. Son yıllardaki işlerinin çoğunluğunu oﬁs alanları, çeşitli villa, konut, kentsel tasarım, mağazalar, fuar standları, konutlar ve endüstriyel yapılar gibi konulardaki pek çok çalışmasının yanı sıra, küçük ölçekli butik villa, teras, konut gibi mekanlarda sıradışı modern çalışma faaliyetleri yürütmektedir.

    Misyonumuz İçinde bulunduğumuz faaliyet alanlarında, çözüm ortağımızın ve müşterilerinin koşulsuz memnuniyetini öncelikli hedef koyarak, kalite anlayışında mükemmel olmak ve hep mükemmel kalmaktır.

    Vizyonumuz Modernist Peyzaj olarak sektörün sıradışı tasarım ve uygulamaları ile tanınan, kaliteyi ve ekolojik paradigmayı temsil eden bir marka olarak çalışmalarına devam etmek.

    Hizmetler
    • Peyzaj Uygulama
    • Peyzaj Tasarım
    • Bahçe Bakım
    • Modern Tasarımlar
    • Bahçe Restosaryon.
    Hizmet alanları
    Özel Sektör ve İSTANBUL
    Adres
    CUMHURİYET CADDESİ NO:4
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2128832576 www.modernistpeyzaj.com
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