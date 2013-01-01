Yasal mülkiyet

B-DESIGN Türkiye’nin başlıca tarihi binalarının restorasyon ve uygulama kontrolörlüklerini üstlenmiştir. Mimari Ofis olarak B-Design konut yapıları, ofis binası, alışveriş merkezi, otel ve tatil merkezi gibi projelerin; konsept tasarımları, uygulama projeleri ve kontrolörlüklerini gerçekleştirmektedir

Buna ek olarak Türkiye’nin başlıca tarihi binalarının restorasyon ve uygulama kontrollüklerini üstlenen B-Design ‘ın İstanbul, Bükreş ve Princton ofisleri bulunmaktadır.

Özyeğin Üniversitesi B-Design ve ARK’ın işbirliklerinin başlıca örneğidir. Her iki ofis 2009 senesinden beri, beraber projeyi yürütmekte ve toplamda Üniversitenin Çekmeköy kampüsünü oluşturan 10 binanın tasarım ve uygulama kontrollüğünü yürütmektedir.