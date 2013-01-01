- Hizmet alanları
- international architectural design
- Şirket ödülleri
- International Property Awards 2014 Interior Design Apartment International Property Awards 2014 Hotel Architecture International Property Awards 2014 Leisure Interior ArciPark 2013 En İyi Alternatif Yatırım International Property Awards 2013 Highly Commended Leisure Interior International Property Awards 2013 Highly Commended Leisure Architecture
- Adres
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istiklal caddesi suriye pasajı no:166 kat:5 D:49
34430 Istanbul
Türkiye
+90-2122931640 b-design.com.tr
B-DESIGN Türkiye’nin başlıca tarihi binalarının restorasyon ve uygulama kontrolörlüklerini üstlenmiştir. Mimari Ofis olarak B-Design konut yapıları, ofis binası, alışveriş merkezi, otel ve tatil merkezi gibi projelerin; konsept tasarımları, uygulama projeleri ve kontrolörlüklerini gerçekleştirmektedir
Buna ek olarak Türkiye’nin başlıca tarihi binalarının restorasyon ve uygulama kontrollüklerini üstlenen B-Design ‘ın İstanbul, Bükreş ve Princton ofisleri bulunmaktadır.
Özyeğin Üniversitesi B-Design ve ARK’ın işbirliklerinin başlıca örneğidir. Her iki ofis 2009 senesinden beri, beraber projeyi yürütmekte ve toplamda Üniversitenin Çekmeköy kampüsünü oluşturan 10 binanın tasarım ve uygulama kontrollüğünü yürütmektedir.