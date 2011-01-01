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e.a Interior Design
İç Mimarlar Izmir
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Alsancak Ofis Projesi, e.a Interior Design e.a Interior Design Ticari alanlar
    Alsancak Ofis Projesi, e.a Interior Design e.a Interior Design Ticari alanlar
    Alsancak Ofis Projesi, e.a Interior Design e.a Interior Design Ticari alanlar
    +17
    Alsancak Ofis Projesi
    Narlıdere-Daire Tadilatı, e.a Interior Design e.a Interior Design
    Narlıdere-Daire Tadilatı, e.a Interior Design e.a Interior Design
    Narlıdere-Daire Tadilatı, e.a Interior Design e.a Interior Design
    +36
    Narlıdere-Daire Tadilatı

    2011 yılından bu yana önce Türkiye sonra Amerika, Rusya ve Kanada da butik ve büyük ölçekli birçok projeye imza attık. Konut, iş yerleri, klinikler, cafe-barlar gibi birçok projeye hayat verdik. Gerçek ve tecrübeli bir iç mimar ve ekibiyle tamamen profesyonelce çalışmak isteyen müşterilerimizle tanışmak için sabırsızlanıyoruz.

    Hizmetler
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    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    807 Sokak no:11/4 Kahramandere Mah. Güzelbahçe
    35310 Izmir
    Türkiye
    +90-5417818187 www.facebook.com/EAmimarlik
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