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UĞUR KILIÇ EMLAK
Emlakçılar Izmir
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    • Müşterilerimize olası en doğru emlak seçeneklerini sunarak, sadece satış veya kiralama aşamasında değil emlak ta geçirilen her günün memnuniyet içerisinde geçmesini sağlamak. Müşterilerimize hızlı, tutarlı ve güvenilir hizmet vermek. Sektörün yeniliklerini yakından takip etmek ve tüm gelişmelerden müşterilerimizin faydalanmasını sağlamak. İzmir Karşıyaka Bostanlı`nın en büyük emlak veritabanlarından birisini oluşturmak. Arzın çok yoğun olduğu sektörümüzde fark yaratarak marka haline gelmek. Reklamlara, tabelalara, duyurulara ihtiyaç duymadan, tüm müşterilerimizi olumlu referanslarımız ile kazanmak.

    Hizmetler
    • Gayrimenkul Danışmanlık ve Ekspertizlik Hizmetleri
    • Ev DEkorasyon ve hizmetleri
    • Yapı malzemeleri.
    Hizmet alanları
    • UĞUR KILIÇ EMLAK Danışmanlığı hızlı tutarlı ve güvenilir hizmet veren firmadır.
    • izmir
    Adres
    Yalı Mah. 6470/2 sk. No.12 Karşıyaka
    35560 Izmir
    Türkiye
    +90-2323370800 www.ugurkilicemlak.net
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