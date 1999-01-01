Area Furniture

İNEGÖL ALAN MOBİLYA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 1999 YILINDA, Türkiye Bursa İnegölde kurulmuştur.2005 yılında başlatmış olduğu markalaşma sürecinde “AREA” markası tescil ettirilmiştir. AREA ailesi olarak hedeflerimize vaktinden önce ulaşmanın verdiği mutluluk ve hızla , sayın müşterilermizin siparişlerine daga iyi cevap verebilmek , daha rahat ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturmak adına 15,000 m2 kapalı alan , 10,000 m2 açık alan olmak üzere toplam 25,000 m2 alana sahip fabrikamızda Alman ve İtalyan menşeli makine parkuruyla , üretim kapasitesini kademeli olarak arttırarak aylık 1,200 takıma ulaşmıştır..

Sürekli değişen dekorasyon ve moda anlayışlarına uygun , birbirinden şık ve trendleri takip eden modellerimize, yenilerini katmak için yeni fabrikamızın iyi bir başlangıç olacağını düşünmeteyiz.Yeni fabrikamızda EV CONCEPT anlayışıyla: Yatak odası,yemek odası,duvar üniteleri,TV üniteleri,oturma grupları,koltuk takımları ve bunlara uygun sehpa modellerini üretmektir. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması, çevreye olan saygımız, kalite,sağlık,çevre kavramlarını ön planda tutmamızı ve buna uygun şirket politikası oluşturmamızı sağlamıştır.Şirket politikamız gereği;Herzaman en şık,en güvenli,en sağlıklı ve dayanıklı mobilyaları üretmek amaçlarımız arasındadır..

Ürünlerde MDF ve SUNTALAM kullanılmaktadır.AREA markalı ürünler TSE belgeli olup 2 yıl garantilidir.Ürün plakalarında kenar bandı olarak ABS malzeme kullanılmaktadır.Ürünlerde kullanılan kenar bandı,menteşe,kulp,vida,ray ve bağlantı ekipmanları alanında uzmanşalmış firmalardan tedarik edilmektedir. Tüm ürünlerin kalite kontrolü , ilgili birim tarafından düzenli olarak titizlikle yapılmaktadır. Satış sonrası hizmette her türden yedek parça ve servis konusunda gereken pratiğe ve hıza sahiptir. Alanında profesyonel tecrübe ve deneyime sahip satış personelimizle başlaması muhtemel olan ticaretimiz için sizlere şimdiden teşekkür ediyor, ilerleyen günlerde nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz..