현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
İzmir Dekorasyon Dünyası
Dekoratörler İzmir, Türkiye
Genel Bakış 2Projeler (2) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • COUNTRY MUTFAK MODELLERİ, İzmir Dekorasyon Dünyası İzmir Dekorasyon Dünyası MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    COUNTRY MUTFAK MODELLERİ, İzmir Dekorasyon Dünyası İzmir Dekorasyon Dünyası MutfakDolap & Raflar Ahşap Gri
    COUNTRY MUTFAK MODELLERİ, İzmir Dekorasyon Dünyası İzmir Dekorasyon Dünyası MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    +1
    COUNTRY MUTFAK MODELLERİ
    Projelerimiz, İzmir Dekorasyon Dünyası İzmir Dekorasyon Dünyası
    Projelerimiz, İzmir Dekorasyon Dünyası İzmir Dekorasyon Dünyası
    Projelerimiz, İzmir Dekorasyon Dünyası İzmir Dekorasyon Dünyası
    +3
    Projelerimiz

    İZMİR DEKORASYON DÜNYASI olarak 1986 yılından bu yana İzmir’de ve tüm Türkiye’de tadilat/dekor ve restorasyonlarla yıllardır siz değerli müşterilerimize; sıcak bir yuva sağlamak adına memnuniyetinizi ön planda tutarak; titiz ve özen çalışmalarımızla, iç ve dış mimari tasarım alanında sizlere özel çözümler sunmaktayız. Bu çözüm odaklı tutumumuz ile kuruluş ve daha da öncesinden bu yana göstermiş olduğumuz yoğun çabalar ve titiz çalışmalarımızla birçok başarı/teşekkür ve taktirlere layık görülmüşüzdür. Bu taktir ve başarılarımızın birer eseri olan referanslarımızla sizlere bu sektörde bize olan güvenlerinizi ispatlamaktayız. Siz değerli müşterilerimiz; göstermiş oluğumuz bu tatlı yorgunluk ve titiz çalışmalarımıza şahit olmak için yapmış olduğumuz projeleri detaylı inceleyebilirsiniz. Kaliteli hayat ve Sağlıklı yaşam dileklerimiz sizlerle.Hoşça kalın, güvende kalın...

    Hizmetler
    • MİRDE RESTAURANT TADİLATI
    • İZ
    • Bahçe Peyzaj Tasarımı
    • Ahşap ve Metal Merdiven
    • Asma Tavan
    • Doğal Dekor Taş
    • Duvar Kağıdı
    • Lake Kapı
    • Panel Kapı
    • Çelik Kapı
    • Ahşap Kapı
    • Alüminyum Doğrama
    • Plastik Doğrama
    • Balkon Küpeşte
    • Katlanır Cam
    • Laminant Parke
    • Seramik Kaplama
    • Elbise Dolabı
    • Hilton Dolap
    • Mobilya Dolap İşleri
    • Marangozluk
    • Su Tesisatı
    • Elektrik Tesisatı
    • Boya Uygulaması
    • Kiremit Çatı Aktarma
    • Membran Çatı Kaplama
    • Sandawich Panel
    • Çatı Tadilatı
    • Dış Cephe Fileli Sıva
    • Dış Cephe Mantolama
    • Kuyumcu Dekorasyonu
    • Restaurant Dekorasyonu
    • Cafe Dekorasyonu
    • İşyeri Tadilatı
    • Salon Dekorasyonu
    • Bebek Odası Dekorasyonu
    • Mutfak Tezgahı
    • Mutfak Dekorasyonu
    • Duşakabin
    • Banyo Dekorasyonu
    • Villa Dekorasyonu
    • Daire ve Villa Tadilatı
    • TÜM İÇ VE DIŞ DEKORASYON
    • Hepsini göster: 43 hizme
    Hizmet alanları
    • İZMİR başta olmak üzere EGE BÖLGESİ ve tüm TÜRKİYE
    • İzmir
    • Türkiye
    Şirket ödülleri
    • Belediye Kuruluşları tarafından
    • TEŞEKKÜR BELGELERİ
    • Flex C-Ment Doğal Taş Yapımı tarafından
    • EĞİTİM SERTİFİKASI
    • Enerji Kimlik Belgesi tarafından
    • SAHATEK ORTAKLIĞI
    • Çalışma Bakanlığı tarafından
    • PROJE BAŞARI BELGESİ
    • İnşaat Sanaatkarları Odası tarafından
    • TEŞEKKÜR BELGESİ
    • Hepsini göster: 10 ödül
    Adres
    Mithatpaşa cd. Akınsimav mah. No:321/A KONAK
    35280 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-5425463518 izmirdekorasyondunyasi.com
    Yasal mülkiyet

    Belediye Kuruluşları tarafından TEŞEKKÜR BELGELERİ

    Flex C-Ment Doğal Taş Yapımı tarafından EĞİTİM SERTİFİKASI

    Enerji Kimlik Belgesi tarafından SAHATEK ORTAKLIĞI

    Çalışma Bakanlığı tarafından PROJE BAŞARI BELGESİ

      Add SEO element