İzmir Dekorasyon Dünyası

İZMİR DEKORASYON DÜNYASI olarak 1986 yılından bu yana İzmir’de ve tüm Türkiye’de tadilat/dekor ve restorasyonlarla yıllardır siz değerli müşterilerimize; sıcak bir yuva sağlamak adına memnuniyetinizi ön planda tutarak; titiz ve özen çalışmalarımızla, iç ve dış mimari tasarım alanında sizlere özel çözümler sunmaktayız. Bu çözüm odaklı tutumumuz ile kuruluş ve daha da öncesinden bu yana göstermiş olduğumuz yoğun çabalar ve titiz çalışmalarımızla birçok başarı/teşekkür ve taktirlere layık görülmüşüzdür. Bu taktir ve başarılarımızın birer eseri olan referanslarımızla sizlere bu sektörde bize olan güvenlerinizi ispatlamaktayız. Siz değerli müşterilerimiz; göstermiş oluğumuz bu tatlı yorgunluk ve titiz çalışmalarımıza şahit olmak için yapmış olduğumuz projeleri detaylı inceleyebilirsiniz. Kaliteli hayat ve Sağlıklı yaşam dileklerimiz sizlerle.Hoşça kalın, güvende kalın...
- Hizmetler
- MİRDE RESTAURANT TADİLATI
- İZ
- Bahçe Peyzaj Tasarımı
- Ahşap ve Metal Merdiven
- Asma Tavan
- Doğal Dekor Taş
- Duvar Kağıdı
- Lake Kapı
- Panel Kapı
- Çelik Kapı
- Ahşap Kapı
- Alüminyum Doğrama
- Plastik Doğrama
- Balkon Küpeşte
- Katlanır Cam
- Laminant Parke
- Seramik Kaplama
- Elbise Dolabı
- Hilton Dolap
- Mobilya Dolap İşleri
- Marangozluk
- Su Tesisatı
- Elektrik Tesisatı
- Boya Uygulaması
- Kiremit Çatı Aktarma
- Membran Çatı Kaplama
- Sandawich Panel
- Çatı Tadilatı
- Dış Cephe Fileli Sıva
- Dış Cephe Mantolama
- Kuyumcu Dekorasyonu
- Restaurant Dekorasyonu
- Cafe Dekorasyonu
- İşyeri Tadilatı
- Salon Dekorasyonu
- Bebek Odası Dekorasyonu
- Mutfak Tezgahı
- Mutfak Dekorasyonu
- Duşakabin
- Banyo Dekorasyonu
- Villa Dekorasyonu
- Daire ve Villa Tadilatı
- TÜM İÇ VE DIŞ DEKORASYON
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- Hizmet alanları
- İZMİR başta olmak üzere EGE BÖLGESİ ve tüm TÜRKİYE
- İzmir
- Türkiye
- Şirket ödülleri
- Belediye Kuruluşları tarafından
- TEŞEKKÜR BELGELERİ
- Flex C-Ment Doğal Taş Yapımı tarafından
- EĞİTİM SERTİFİKASI
- Enerji Kimlik Belgesi tarafından
- SAHATEK ORTAKLIĞI
- Çalışma Bakanlığı tarafından
- PROJE BAŞARI BELGESİ
- İnşaat Sanaatkarları Odası tarafından
- TEŞEKKÜR BELGESİ
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- Adres
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Mithatpaşa cd. Akınsimav mah. No:321/A KONAK
35280 İzmir, Türkiye
Türkiye
+90-5425463518 izmirdekorasyondunyasi.com
Belediye Kuruluşları tarafından TEŞEKKÜR BELGELERİ
Flex C-Ment Doğal Taş Yapımı tarafından EĞİTİM SERTİFİKASI
Enerji Kimlik Belgesi tarafından SAHATEK ORTAKLIĞI
Çalışma Bakanlığı tarafından PROJE BAŞARI BELGESİ