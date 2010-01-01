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Erden Ekin Design
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Sn. Ercan Balcı Konutu, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Endüstriyel Mutfak
    Sn. Ercan Balcı Konutu, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Endüstriyel Oturma Odası
    Sn. Ercan Balcı Konutu, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Endüstriyel Oturma Odası
    +7
    Sn. Ercan Balcı Konutu
    New Anka Residence, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Modern Oturma Odası
    New Anka Residence, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Modern Mutfak
    New Anka Residence, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Modern Oturma Odası
    +51
    New Anka Residence
    Gala Otel, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Gala Otel, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Modern Yemek Odası
    Gala Otel, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Modern Yemek Odası
    +8
    Gala Otel
    Deha Proje Ofisi, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Ticari alanlar
    Deha Proje Ofisi, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Ticari alanlar
    Deha Proje Ofisi, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Ticari alanlar
    +11
    Deha Proje Ofisi
    Coşkun Mühendislik Merkez Ofisi, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Ticari alanlar
    Coşkun Mühendislik Merkez Ofisi, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Ticari alanlar
    Coşkun Mühendislik Merkez Ofisi, Erden Ekin Design Erden Ekin Design Ticari alanlar
    +15
    Coşkun Mühendislik Merkez Ofisi

    Erden Ekin Design; İç Mimari & Mimari ve 3D Görselleme alanlarında çalışan bir tasarım, proje ve uygulama ofisidir. Tasarımın bir bütün olması gerektiği yaklaşımından yola çıkarak, mekan tasarlarken mimariye, kullanıcıya, fonksiyona, estetiğe ve detaylara önem vermeyi prensip edinmiştir. Tasarım sürecini her projede yeni malzemeler ve teknoloji arayışı içinde özgün bir noktaya sürüklemek kaygısı ile modern anlayışını doğaya saygısını yitirmeden sürdürmeyi amaçlamıştır. Erden Ekin Design; temelde “insan” unsurunu unutmayan, kullanıcı için fonksiyonel ve estetik çözümler arayan bir tasarım ekibidir. Erden Ekin Design ayrıca kişiye ve mekana özel mobilya tasarım ve üretim hizmeti sunmaktadır. Tasarım ön çalışması sonrası, 3 boyutlu olarak müşteriye proje sunumu yapılmakta, tasarımda varsa gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla üretim aşamasına geçilmekte, üretimin tamamlanmasının ardından, mekana özel hazırlanan ürünlerin uygulanmasıyla proje tamamlanmaktadır. Bu şekilde; hayalinizdeki tasarımlar, yaşam alanlarındaki yerini alarak, gerçeğe dönüşmüş olurlar… Müşteri memnuniyetinin ön planda tutuldugu firmamızda, müşteri – tasarımcı diyaloğuna yüksek titizlik gösterilerek hizmetler yerine getirilir. Bu nedenle, projelerde karşılıklı değerlendirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanana kadar, tasarım çalışması da sürdürülmektedir.

    NELER YAPARIZ: Mimari ve İç Mimari Proje ve UygulamaMobilya TasarımıMimari ve İç Mimari Ofislere 3D Görselleme HizmetiMimari AnimasyonStand Tasarımı

    Hizmetler
    İç mimari proje ve tasarım ve uygulama
    Hizmet alanları
    Türkiye & Avrupa & Amerika
    Şirket ödülleri
    • Uluslararası A’ Tasarım Ödülleri
    • A'Design Award'un 2010-2012
    Adres
    ​İkizdere Sokak 23/2 G.O.P.
    06700 Ankara
    Türkiye
    +90-5327476566 www.erdenekin.com
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