NSA NATURAL MARBLE

NSA Natural Mermer olarak ülkemizdeki maden ocaklarından elde edilen mermer ve traverten bloklarını fabrikamızda modern işleme teknolojilerini kullanarak işlemek ve böylece kullanımına hazır hale getirmektir. Talep edilen ölçüye göre kesim yaparak yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize hizmet vermekteyiz.