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NSA NATURAL MARBLE
Karo, Taş & Tezgâhlar Afyonkarahisar
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

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    • DOĞAL TAŞ SANATI, NSA NATURAL MARBLE NSA NATURAL MARBLE Rustik Banyo Mozaik Bej
    DOĞAL TAŞ SANATI, NSA NATURAL MARBLE NSA NATURAL MARBLE Rustik Banyo Mozaik Bej
    DOĞAL TAŞ SANATI, NSA NATURAL MARBLE NSA NATURAL MARBLE Rustik Oturma Odası Mozaik Beyaz
    DOĞAL TAŞ SANATI

    NSA Natural Mermer olarak ülkemizdeki maden ocaklarından elde edilen mermer ve traverten bloklarını fabrikamızda modern işleme teknolojilerini kullanarak işlemek ve böylece kullanımına hazır hale getirmektir. Talep edilen ölçüye göre kesim yaparak yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Mermer mozaik karolar
    • bordürler
    • madalyonlar.
    Hizmet alanları
    • Dekoratif doğal taşların üretimi.
    • afyonkarahisar
    Adres
    NSA NATURAL MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ORGANİZE SAN. BÖL. 2.CD. 13.SK. NO:3
    03200 Afyonkarahisar
    Türkiye
    +90-2722211717 www.nsamarble.com

    Değerlendirmeler

    İLHAN OTO KURTARMA
    Harika
    24 gün önce
    ahmet ahmet
    Mükemmel insanlar
    6 ay önce
    Nisanur Canga
    Bir çok firmada bulunmayan mozaik modelleri mevcut.Tavsiye ederim.
    7 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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