Purpura, banyo ve wellness sektöründe yenilikçi ve öncü çözümler üretmeyi hedefleyerek 2011 yılında kuruldu.

Purpura ürün yelpazesi, yeni ve son teknoloji malzeme arayışı, modern, fonksiyonel ve gerekli tasarım anlayışı ve en iyi kalite ile oluşturulmuştur.

Dünya çapında, konusunda lider markaların Türkiye temsilciliğini yapmakta olan Purpura, banyo dolaplarından, duş sistemlerine, sauna & buhar odalarından türk hamamlarına kadar ıslak zeminlerde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri ürün yelpazesinde bulunduruyor.

Fonksiyonel ve estetik tasarımlar ile banyolarınız artık birer yaşam alanı haline dönüşüyor.

Banyo mobilyaları, vitrifiye ürünleri, sauna ve buhar odaları, türk hamamları, özel duş sistemleri uygulama ve projeleri üzerine yoğunlaşan köklü bir marka olan Purpura Banyo’nun odak noktasımüşteri’dir. Bu sebeple sektöründe dünya lideri markaların sunduğu yüksek kalite ve geniş ürün yelpazesi ile prestijli otel, spa, restaurant gibi ticari birimlerden özel mülk, villa, yat gibi bireylere hizmet vermektedir. Spa sektöründe uzun yıllar elde ettiği tecrübesi ile Purpura Banyo siz müşterilerinin ihtiyaçları için en doğru cevap.

Purpura banyo, Amerika’dan Avusturya, Avusturya’dan İtalya ve İsveç’e uzanan tedarikçi ağıyla siz müşterilerinin banyo ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap veriyor.