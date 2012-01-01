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Rotbalans216
Tasarımcılar Istanbul
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    • Rotbalans, reklam, endüstriyel ve mimari tasarım gibi farklı disiplinleri içinde barındıran bir tasarım stüdyosudur. 
    Rotbalans reklam ve tasarım konularında hizmet vermek amacıyla Esra Keskin ve Fatih Şenay tarafından 2012 yılında Feneryolu, İstanbul’da kurulmuştur.

    Rotbalans is an Istanbul based multidisciplinary design studio. Esra Keskin and Fatih Senay established Rotbalans in Feneryolu, Istanbul in 2012. They are creative design consultancy offering solutions through product design,graphic design and interior design.

    Hizmetler
    Endüstriyel tasarım, grafik tasarım, ve Mimari Tasarım
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Erdoğdu sok. no:6C
    34724 Istanbul
    Türkiye
    www.rotbalans216.com
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