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Ahmet GünesArchitecture Interior Design
İç Mimarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (10)
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    • Ahmet GünesArchitecture Interior Design
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    2008 yılından beri Ahmet Güneş iç mimarlık olarak Marmara ve Ege bölgesi ağırlıklı olmak üzere hizmet vermekteyiz. Uzun yılların tecrübesini çağdaş donanımımız ve eğitimli, alanında uzman kadromuzla birleştirerek her türlü İç mimarlık alanındaki çalışmalarınızı projelendirip profesyonel çözümler oluşturmaktayız. Arge ve TKY yatırımlarımızla iş verimliliğimizi ve kalitesini sürekli yüksekte tutmaktayız.
    Hizmetler
    • Mimari & İç Mimari Konsept Tasarım
    • Proje Danışmanlığı
    • Mimari & İç Mimarı 3D modelleme
    • Cephe Tasarım
    • Avan Projeler
    • Anahtar Teslim İmalat & Montaj
    Hizmet alanları
    • Türkiye
    • Katar Dubai Abu Dhabi
    • Rusya Azerbaycan
    • Birleşik Arap Emirliği
    • Kuveyt
    • Baku
    • Suudi Arabistan
    Adres
    Meşrutiyet, Linda Apt, Küçük Bahçe Sk. No 14 D: 9-10-11
    34320 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122337074 ahmetgunes.com.tr

    Değerlendirmeler

    Duygu Yazıcı
    Kısa surede is yerimi tam hayalimdeki gibi tasarladılar.Ahmet bey ve ekibine cok tesekkur ederim
    5 ay önce
    Aysun Aslan Official
    9 ay önce
    ARES SOY
    Harikalar yaratan adam diyorum ben ona ellerinize saglik sayenizde evimde daha cok zaman geciriyorum
    9 ay önce
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