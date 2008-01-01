Ahmet GünesArchitecture Interior Design

2008 yılından beri Ahmet Güneş iç mimarlık olarak Marmara ve Ege bölgesi ağırlıklı olmak üzere hizmet vermekteyiz. Uzun yılların tecrübesini çağdaş donanımımız ve eğitimli, alanında uzman kadromuzla birleştirerek her türlü İç mimarlık alanındaki çalışmalarınızı projelendirip profesyonel çözümler oluşturmaktayız. Arge ve TKY yatırımlarımızla iş verimliliğimizi ve kalitesini sürekli yüksekte tutmaktayız.
- Hizmetler
- Mimari & İç Mimari Konsept Tasarım
- Proje Danışmanlığı
- Mimari & İç Mimarı 3D modelleme
- Cephe Tasarım
- Avan Projeler
- Anahtar Teslim İmalat & Montaj
- Hizmet alanları
- Türkiye
- Katar Dubai Abu Dhabi
- Rusya Azerbaycan
- Birleşik Arap Emirliği
- Kuveyt
- Baku
- Suudi Arabistan
- Adres
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Meşrutiyet, Linda Apt, Küçük Bahçe Sk. No 14 D: 9-10-11
34320 Istanbul
Türkiye
+90-2122337074 ahmetgunes.com.tr